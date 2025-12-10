信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Deeptrader AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Deeptrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 199 USD per 
增长自 2025 76%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
131
盈利交易:
92 (70.22%)
亏损交易:
39 (29.77%)
最好交易:
17.50 USD
最差交易:
-8.33 USD
毛利:
149.94 USD (8 167 pips)
毛利亏损:
-74.18 USD (6 619 pips)
最大连续赢利:
10 (12.66 USD)
最大连续盈利:
18.61 USD (6)
夏普比率:
0.19
交易活动:
34.11%
最大入金加载:
30.11%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
11 小时
采收率:
7.28
长期交易:
79 (60.31%)
短期交易:
52 (39.69%)
利润因子:
2.02
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
1.63 USD
平均损失:
-1.90 USD
最大连续失误:
2 (-4.72 USD)
最大连续亏损:
-8.33 USD (1)
每月增长:
7.96%
年度预测:
96.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.17 USD
最大值:
10.41 USD (9.99%)
相对跌幅:
结余:
9.83% (10.25 USD)
净值:
26.01% (43.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 52
EURUSD 40
GBPCHF 28
USDCAD 11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 29
EURUSD 25
GBPCHF 15
USDCAD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 429
EURUSD -721
GBPCHF 1.3K
USDCAD 580
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.50 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.66 USD
最大连续亏损: -4.72 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.10 × 60
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
Exness-MT5Real7
0.41 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
RoboForex-ECN
1.29 × 15064
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 394
ICMarketsSC-MT5-4
1.31 × 361
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
44 更多...
没有评论
