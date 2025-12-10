- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
131
盈利交易:
92 (70.22%)
亏损交易:
39 (29.77%)
最好交易:
17.50 USD
最差交易:
-8.33 USD
毛利:
149.94 USD (8 167 pips)
毛利亏损:
-74.18 USD (6 619 pips)
最大连续赢利:
10 (12.66 USD)
最大连续盈利:
18.61 USD (6)
夏普比率:
0.19
交易活动:
34.11%
最大入金加载:
30.11%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
11 小时
采收率:
7.28
长期交易:
79 (60.31%)
短期交易:
52 (39.69%)
利润因子:
2.02
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
1.63 USD
平均损失:
-1.90 USD
最大连续失误:
2 (-4.72 USD)
最大连续亏损:
-8.33 USD (1)
每月增长:
7.96%
年度预测:
96.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
6.17 USD
最大值:
10.41 USD (9.99%)
相对跌幅:
结余:
9.83% (10.25 USD)
净值:
26.01% (43.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|52
|EURUSD
|40
|GBPCHF
|28
|USDCAD
|11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|29
|EURUSD
|25
|GBPCHF
|15
|USDCAD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|429
|EURUSD
|-721
|GBPCHF
|1.3K
|USDCAD
|580
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.50 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.66 USD
最大连续亏损: -4.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.10 × 60
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
Exness-MT5Real7
|0.41 × 17
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 15064
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 394
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.31 × 361
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月199 USD
76%
0
0
USD
USD
176
USD
USD
33
100%
131
70%
34%
2.02
0.58
USD
USD
26%
1:500