Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Deeptrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
199 USD в месяц
прирост с 2025 76%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
92 (70.22%)
Убыточных трейдов:
39 (29.77%)
Лучший трейд:
17.50 USD
Худший трейд:
-8.33 USD
Общая прибыль:
149.94 USD (8 167 pips)
Общий убыток:
-74.18 USD (6 619 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (12.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.61 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
27.93%
Макс. загрузка депозита:
30.11%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
7.28
Длинных трейдов:
79 (60.31%)
Коротких трейдов:
52 (39.69%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
1.63 USD
Средний убыток:
-1.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.33 USD (1)
Прирост в месяц:
7.96%
Годовой прогноз:
96.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.17 USD
Максимальная:
10.41 USD (9.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.83% (10.25 USD)
По эквити:
26.01% (43.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 52
EURUSD 40
GBPCHF 28
USDCAD 11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 29
EURUSD 25
GBPCHF 15
USDCAD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 429
EURUSD -721
GBPCHF 1.3K
USDCAD 580
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.50 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.66 USD
Макс. убыток в серии: -4.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.10 × 60
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
Exness-MT5Real7
0.41 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
RoboForex-ECN
1.29 × 15064
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 394
ICMarketsSC-MT5-4
1.31 × 361
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
еще 44...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Deeptrader AI
199 USD в месяц
76%
0
0
USD
176
USD
33
100%
131
70%
28%
2.02
0.58
USD
26%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.