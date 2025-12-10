- Прирост
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
92 (70.22%)
Убыточных трейдов:
39 (29.77%)
Лучший трейд:
17.50 USD
Худший трейд:
-8.33 USD
Общая прибыль:
149.94 USD (8 167 pips)
Общий убыток:
-74.18 USD (6 619 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (12.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.61 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
27.93%
Макс. загрузка депозита:
30.11%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
7.28
Длинных трейдов:
79 (60.31%)
Коротких трейдов:
52 (39.69%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
1.63 USD
Средний убыток:
-1.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.33 USD (1)
Прирост в месяц:
7.96%
Годовой прогноз:
96.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.17 USD
Максимальная:
10.41 USD (9.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.83% (10.25 USD)
По эквити:
26.01% (43.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|52
|EURUSD
|40
|GBPCHF
|28
|USDCAD
|11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|29
|EURUSD
|25
|GBPCHF
|15
|USDCAD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|429
|EURUSD
|-721
|GBPCHF
|1.3K
|USDCAD
|580
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.50 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.66 USD
Макс. убыток в серии: -4.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.10 × 60
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
Exness-MT5Real7
|0.41 × 17
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 15064
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 394
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.31 × 361
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
