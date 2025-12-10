- 자본
- 축소
트레이드:
150
이익 거래:
107 (71.33%)
손실 거래:
43 (28.67%)
최고의 거래:
17.50 USD
최악의 거래:
-8.33 USD
총 수익:
184.90 USD (9 823 pips)
총 손실:
-80.38 USD (7 007 pips)
연속 최대 이익:
10 (12.66 USD)
연속 최대 이익:
18.61 USD (6)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
43.18%
최대 입금량:
30.11%
최근 거래:
56 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
10.04
롱(주식매수):
90 (60.00%)
숏(주식차입매도):
60 (40.00%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
0.70 USD
평균 이익:
1.73 USD
평균 손실:
-1.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.72 USD)
연속 최대 손실:
-8.33 USD (1)
월별 성장률:
25.07%
연간 예측:
304.20%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.17 USD
최대한의:
10.41 USD (9.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.83% (10.25 USD)
자본금별:
26.01% (43.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|58
|EURUSD
|48
|GBPCHF
|33
|USDCAD
|11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|32
|EURUSD
|33
|GBPCHF
|33
|USDCAD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|602
|EURUSD
|-298
|GBPCHF
|1.9K
|USDCAD
|580
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.50 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +12.66 USD
연속 최대 손실: -4.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
Exness-MT5Real12
|0.10 × 60
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
Exness-MT5Real7
|0.41 × 17
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 15064
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 394
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.31 × 361
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 199 USD
105%
0
0
USD
USD
205
USD
USD
35
100%
150
71%
43%
2.30
0.70
USD
USD
26%
1:500