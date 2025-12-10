시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Deeptrader AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Deeptrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 199 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 105%
RoboForex-ECN
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
150
이익 거래:
107 (71.33%)
손실 거래:
43 (28.67%)
최고의 거래:
17.50 USD
최악의 거래:
-8.33 USD
총 수익:
184.90 USD (9 823 pips)
총 손실:
-80.38 USD (7 007 pips)
연속 최대 이익:
10 (12.66 USD)
연속 최대 이익:
18.61 USD (6)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
43.18%
최대 입금량:
30.11%
최근 거래:
56 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
10.04
롱(주식매수):
90 (60.00%)
숏(주식차입매도):
60 (40.00%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
0.70 USD
평균 이익:
1.73 USD
평균 손실:
-1.87 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.72 USD)
연속 최대 손실:
-8.33 USD (1)
월별 성장률:
25.07%
연간 예측:
304.20%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.17 USD
최대한의:
10.41 USD (9.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.83% (10.25 USD)
자본금별:
26.01% (43.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDNZD 58
EURUSD 48
GBPCHF 33
USDCAD 11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDNZD 32
EURUSD 33
GBPCHF 33
USDCAD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDNZD 602
EURUSD -298
GBPCHF 1.9K
USDCAD 580
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17.50 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +12.66 USD
연속 최대 손실: -4.72 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.07 × 14
Exness-MT5Real12
0.10 × 60
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
Exness-MT5Real7
0.41 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
RoboForex-ECN
1.29 × 15064
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 394
ICMarketsSC-MT5-4
1.31 × 361
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
44 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Deeptrader AI
월별 199 USD
105%
0
0
USD
205
USD
35
100%
150
71%
43%
2.30
0.70
USD
26%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.