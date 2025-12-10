SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Deeptrader AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Deeptrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 avis
31 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
111
Bénéfice trades:
80 (72.07%)
Perte trades:
31 (27.93%)
Meilleure transaction:
17.50 USD
Pire transaction:
-5.80 USD
Bénéfice brut:
116.03 USD (7 037 pips)
Perte brute:
-51.76 USD (5 467 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (12.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.61 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
6.17
Longs trades:
66 (59.46%)
Courts trades:
45 (40.54%)
Facteur de profit:
2.24
Rendement attendu:
0.58 USD
Bénéfice moyen:
1.45 USD
Perte moyenne:
-1.67 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-4.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.80 USD (1)
Croissance mensuelle:
12.31%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.17 USD
Maximal:
10.41 USD (9.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 45
EURUSD 33
GBPCHF 27
USDCAD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 26
EURUSD 21
GBPCHF 14
USDCAD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 333
EURUSD -440
GBPCHF 1.2K
USDCAD 495
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.50 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +12.66 USD
Perte consécutive maximale: -4.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.10 × 60
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
Exness-MT5Real7
0.41 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
RoboForex-ECN
1.29 × 15064
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 394
ICMarketsSC-MT5-4
1.31 × 361
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
44 plus...
Aucun avis
