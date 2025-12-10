SinaisSeções
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Deeptrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 199 USD por mês
crescimento desde 2025 78%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
132
Negociações com lucro:
93 (70.45%)
Negociações com perda:
39 (29.55%)
Melhor negociação:
17.50 USD
Pior negociação:
-8.33 USD
Lucro bruto:
151.91 USD (8 338 pips)
Perda bruta:
-74.18 USD (6 619 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (12.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.61 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
38.75%
Depósito máximo carregado:
30.11%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
7.47
Negociações longas:
80 (60.61%)
Negociações curtas:
52 (39.39%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
1.63 USD
Perda média:
-1.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.33 USD (1)
Crescimento mensal:
9.15%
Previsão anual:
111.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.17 USD
Máximo:
10.41 USD (9.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.83% (10.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.01% (43.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 53
EURUSD 40
GBPCHF 28
USDCAD 11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD 31
EURUSD 25
GBPCHF 15
USDCAD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD 600
EURUSD -721
GBPCHF 1.3K
USDCAD 580
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.50 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.66 USD
Máxima perda consecutiva: -4.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
Exness-MT5Real12
0.10 × 60
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
Exness-MT5Real7
0.41 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
RoboForex-ECN
1.29 × 15064
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 394
ICMarketsSC-MT5-4
1.31 × 361
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
44 mais ...
