Negociações:
132
Negociações com lucro:
93 (70.45%)
Negociações com perda:
39 (29.55%)
Melhor negociação:
17.50 USD
Pior negociação:
-8.33 USD
Lucro bruto:
151.91 USD (8 338 pips)
Perda bruta:
-74.18 USD (6 619 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (12.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.61 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
38.75%
Depósito máximo carregado:
30.11%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
7.47
Negociações longas:
80 (60.61%)
Negociações curtas:
52 (39.39%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
1.63 USD
Perda média:
-1.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.33 USD (1)
Crescimento mensal:
9.15%
Previsão anual:
111.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.17 USD
Máximo:
10.41 USD (9.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.83% (10.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.01% (43.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|53
|EURUSD
|40
|GBPCHF
|28
|USDCAD
|11
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|31
|EURUSD
|25
|GBPCHF
|15
|USDCAD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|600
|EURUSD
|-721
|GBPCHF
|1.3K
|USDCAD
|580
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.50 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.66 USD
Máxima perda consecutiva: -4.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
Exness-MT5Real12
|0.10 × 60
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
Exness-MT5Real7
|0.41 × 17
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
BCS5-Real
|1.08 × 38
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 15064
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 394
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.31 × 361
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
199 USD por mês
78%
0
0
USD
USD
178
USD
USD
34
100%
132
70%
39%
2.04
0.59
USD
USD
26%
1:500