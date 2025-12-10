SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Deeptrader AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Deeptrader AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 199 USD al mes
incremento desde 2025 78%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
132
Transacciones Rentables:
93 (70.45%)
Transacciones Irrentables:
39 (29.55%)
Mejor transacción:
17.50 USD
Peor transacción:
-8.33 USD
Beneficio Bruto:
151.91 USD (8 338 pips)
Pérdidas Brutas:
-74.18 USD (6 619 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (12.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.61 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
38.75%
Carga máxima del depósito:
30.11%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
7.47
Transacciones Largas:
80 (60.61%)
Transacciones Cortas:
52 (39.39%)
Factor de Beneficio:
2.05
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
1.63 USD
Pérdidas medias:
-1.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.33 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.15%
Pronóstico anual:
111.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.17 USD
Máxima:
10.41 USD (9.99%)
Reducción relativa:
De balance:
9.83% (10.25 USD)
De fondos:
26.01% (43.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 53
EURUSD 40
GBPCHF 28
USDCAD 11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 31
EURUSD 25
GBPCHF 15
USDCAD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD 600
EURUSD -721
GBPCHF 1.3K
USDCAD 580
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.50 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +12.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 2
FXCC1-Trade
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
Exness-MT5Real12
0.10 × 60
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
Exness-MT5Real7
0.41 × 17
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
BCS5-Real
1.08 × 38
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
RoboForex-ECN
1.29 × 15064
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 394
ICMarketsSC-MT5-4
1.31 × 361
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
otros 44...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Deeptrader AI
199 USD al mes
78%
0
0
USD
178
USD
34
100%
132
70%
39%
2.04
0.59
USD
26%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.