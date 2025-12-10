SinyallerBölümler
Arun Muthu Kumaran

Fortun9 Fx

Arun Muthu Kumaran
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
39 (72.22%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (27.78%)
En iyi işlem:
17.70 USD
En kötü işlem:
-29.65 USD
Brüt kâr:
306.97 USD (13 646 pips)
Brüt zarar:
-286.12 USD (3 729 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (54.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.81 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
25 (46.30%)
Satış işlemleri:
29 (53.70%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
7.87 USD
Ortalama zarar:
-19.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-69.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.58 USD (3)
Aylık büyüme:
1.04%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.96 USD
Maksimum:
102.88 USD (4.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY... 4
EURUSD... 3
USDCAD... 3
NZDUSD... 2
NZDJPY... 2
GBPJPY... 2
GBPCAD... 2
NZDCAD... 2
GBPUSD... 2
EURCAD... 2
AUDCAD... 2
GBPCHF... 2
USDCHF... 2
CADJPY... 2
EURGBP... 2
GBPNZD... 2
NZDCHF... 2
AUDUSD... 1
BCHUSD 1
LTCUSD 1
DOGUSD 1
RPLUSD 1
LNKUSD 1
XLMUSD 1
EURAUD... 1
EURJPY... 1
USDJPY... 1
GBPAUD... 1
CHFJPY... 1
CADCHF... 1
EURCHF... 1
AUDCHF... 1
EURNZD... 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY... 19
EURUSD... 18
USDCAD... -2
NZDUSD... 19
NZDJPY... -11
GBPJPY... -10
GBPCAD... -12
NZDCAD... -11
GBPUSD... 19
EURCAD... -39
AUDCAD... -10
GBPCHF... -12
USDCHF... -10
CADJPY... -11
EURGBP... 18
GBPNZD... 17
NZDCHF... -12
AUDUSD... 9
BCHUSD 7
LTCUSD 1
DOGUSD 0
RPLUSD 2
LNKUSD 18
XLMUSD 0
EURAUD... 9
EURJPY... 10
USDJPY... 9
GBPAUD... 9
CHFJPY... 9
CADCHF... -20
EURCHF... -30
AUDCHF... 9
EURNZD... 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY... 296
EURUSD... 192
USDCAD... -72
NZDUSD... 143
NZDJPY... -126
GBPJPY... -194
GBPCAD... -282
NZDCAD... -128
GBPUSD... 240
EURCAD... -562
AUDCAD... -167
GBPCHF... -135
USDCHF... -93
CADJPY... -267
EURGBP... 109
GBPNZD... 590
NZDCHF... -81
AUDUSD... 71
BCHUSD 7.1K
LTCUSD 64
DOGUSD 114
RPLUSD 1.9K
LNKUSD 177
XLMUSD 216
EURAUD... 171
EURJPY... 168
USDJPY... 171
GBPAUD... 201
CHFJPY... 194
CADCHF... -143
EURCHF... -265
AUDCHF... 65
EURNZD... 233
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.70 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +54.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
İnceleme yok
2025.12.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
