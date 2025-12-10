SignalsSections
Arun Muthu Kumaran

Fortun9 Fx

Arun Muthu Kumaran
0 reviews
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -4%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
132
Profit Trades:
87 (65.90%)
Loss Trades:
45 (34.09%)
Best trade:
17.70 USD
Worst trade:
-39.36 USD
Gross Profit:
672.04 USD (18 974 pips)
Gross Loss:
-736.35 USD (10 149 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (104.06 USD)
Maximal consecutive profit:
104.06 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading activity:
40.64%
Max deposit load:
16.43%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
50
Avg holding time:
7 hours
Recovery Factor:
-0.30
Long Trades:
58 (43.94%)
Short Trades:
74 (56.06%)
Profit Factor:
0.91
Expected Payoff:
-0.49 USD
Average Profit:
7.72 USD
Average Loss:
-16.36 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-119.02 USD)
Maximal consecutive loss:
-119.02 USD (6)
Monthly growth:
-3.69%
Algo trading:
80%
Drawdown by balance:
Absolute:
64.31 USD
Maximal:
211.05 USD (9.83%)
Relative drawdown:
By Balance:
10.41% (211.05 USD)
By Equity:
4.40% (88.41 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDJPY... 8
USDCAD... 7
NZDJPY... 7
EURAUD... 7
AUDCHF... 7
EURUSD... 6
AUDCAD... 6
EURCAD... 5
GBPCHF... 5
USDCHF... 5
NZDCHF... 5
EURNZD... 5
GBPCAD... 4
NZDCAD... 4
CADJPY... 4
EURGBP... 4
EURJPY... 4
GBPNZD... 4
CHFJPY... 4
NZDUSD... 3
AUDUSD... 3
GBPJPY... 3
GBPUSD... 3
USDJPY... 3
GBPAUD... 3
CADCHF... 3
EURCHF... 2
AUDNZD... 2
BCHUSD 1
LTCUSD 1
DOGUSD 1
RPLUSD 1
LNKUSD 1
XLMUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDJPY... 46
USDCAD... 5
NZDJPY... 19
EURAUD... 10
AUDCHF... 16
EURUSD... 36
AUDCAD... -15
EURCAD... -42
GBPCHF... -40
USDCHF... -27
NZDCHF... 5
EURNZD... -57
GBPCAD... -22
NZDCAD... -6
CADJPY... 7
EURGBP... 1
EURJPY... 9
GBPNZD... 20
CHFJPY... -6
NZDUSD... -1
AUDUSD... -1
GBPJPY... -2
GBPUSD... 1
USDJPY... -2
GBPAUD... 10
CADCHF... -3
EURCHF... -38
AUDNZD... -13
BCHUSD 7
LTCUSD 1
DOGUSD 0
RPLUSD 2
LNKUSD 18
XLMUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDJPY... 758
USDCAD... 34
NZDJPY... 306
EURAUD... 313
AUDCHF... 139
EURUSD... 379
AUDCAD... -255
EURCAD... -551
GBPCHF... -374
USDCHF... -11
NZDCHF... 11
EURNZD... -1.2K
GBPCAD... -467
NZDCAD... -87
CADJPY... 9
EURGBP... 3
EURJPY... 106
GBPNZD... 622
CHFJPY... -265
NZDUSD... 4
AUDUSD... 39
GBPJPY... 64
GBPUSD... -22
USDJPY... 4
GBPAUD... 175
CADCHF... -38
EURCHF... -320
AUDNZD... -124
BCHUSD 7.1K
LTCUSD 64
DOGUSD 114
RPLUSD 1.9K
LNKUSD 177
XLMUSD 216
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +17.70 USD
Worst trade: -39 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +104.06 USD
Maximal consecutive loss: -119.02 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MEXAtlantic-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
No reviews
2025.12.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
