Arun Muthu Kumaran

Fortun9 Fx

Arun Muthu Kumaran
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
162
Transacciones Rentables:
107 (66.04%)
Transacciones Irrentables:
55 (33.95%)
Mejor transacción:
17.70 USD
Peor transacción:
-39.36 USD
Beneficio Bruto:
790.87 USD (20 969 pips)
Pérdidas Brutas:
-799.03 USD (10 710 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (104.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.06 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
32.54%
Carga máxima del depósito:
16.43%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.03
Transacciones Largas:
72 (44.44%)
Transacciones Cortas:
90 (55.56%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.05 USD
Beneficio medio:
7.39 USD
Pérdidas medias:
-14.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-119.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-119.02 USD (6)
Crecimiento al mes:
-0.71%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
93.49 USD
Máxima:
240.23 USD (11.19%)
Reducción relativa:
De balance:
11.85% (240.23 USD)
De fondos:
4.40% (88.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDJPY... 9
EURAUD... 9
AUDCHF... 9
USDCAD... 8
NZDJPY... 8
EURUSD... 7
EURCAD... 7
GBPCAD... 6
AUDCAD... 6
GBPCHF... 6
USDCHF... 6
EURJPY... 6
NZDCHF... 6
GBPJPY... 5
NZDCAD... 5
CADJPY... 5
EURGBP... 5
GBPAUD... 5
CHFJPY... 5
CADCHF... 5
EURNZD... 5
AUDUSD... 4
USDJPY... 4
GBPNZD... 4
NZDUSD... 3
GBPUSD... 3
AUDNZD... 3
EURCHF... 2
BCHUSD 1
LTCUSD 1
DOGUSD 1
RPLUSD 1
LNKUSD 1
XLMUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDJPY... 49
EURAUD... 19
AUDCHF... -8
USDCAD... 14
NZDJPY... 19
EURUSD... 40
EURCAD... -42
GBPCAD... -6
AUDCAD... -15
GBPCHF... -43
USDCHF... -25
EURJPY... 26
NZDCHF... 12
GBPJPY... 14
NZDCAD... -3
CADJPY... 15
EURGBP... 5
GBPAUD... 8
CHFJPY... 3
CADCHF... -10
EURNZD... -57
AUDUSD... 7
USDJPY... -8
GBPNZD... 20
NZDUSD... -1
GBPUSD... 1
AUDNZD... -32
EURCHF... -38
BCHUSD 7
LTCUSD 1
DOGUSD 0
RPLUSD 2
LNKUSD 18
XLMUSD 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDJPY... 797
EURAUD... 467
AUDCHF... -15
USDCAD... 123
NZDJPY... 308
EURUSD... 439
EURCAD... -560
GBPCAD... -199
AUDCAD... -255
GBPCHF... -402
USDCHF... 6
EURJPY... 496
NZDCHF... 50
GBPJPY... 511
NZDCAD... -59
CADJPY... 134
EURGBP... 32
GBPAUD... 148
CHFJPY... -72
CADCHF... -72
EURNZD... -1.2K
AUDUSD... 105
USDJPY... -95
GBPNZD... 622
NZDUSD... 4
GBPUSD... -22
AUDNZD... -285
EURCHF... -320
BCHUSD 7.1K
LTCUSD 64
DOGUSD 114
RPLUSD 1.9K
LNKUSD 177
XLMUSD 216
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.70 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +104.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -119.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MEXAtlantic-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
2025.12.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
