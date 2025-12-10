SignaleKategorien
Arun Muthu Kumaran

Fortun9 Fx

Arun Muthu Kumaran
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
162
Gewinntrades:
107 (66.04%)
Verlusttrades:
55 (33.95%)
Bester Trade:
17.70 USD
Schlechtester Trade:
-39.36 USD
Bruttoprofit:
790.87 USD (20 969 pips)
Bruttoverlust:
-799.03 USD (10 710 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (104.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
104.06 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
32.54%
Max deposit load:
16.43%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
72 (44.44%)
Short-Positionen:
90 (55.56%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-119.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-119.02 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-0.71%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
93.49 USD
Maximaler:
240.23 USD (11.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.85% (240.23 USD)
Kapital:
4.40% (88.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDJPY... 9
EURAUD... 9
AUDCHF... 9
USDCAD... 8
NZDJPY... 8
EURUSD... 7
EURCAD... 7
GBPCAD... 6
AUDCAD... 6
GBPCHF... 6
USDCHF... 6
EURJPY... 6
NZDCHF... 6
GBPJPY... 5
NZDCAD... 5
CADJPY... 5
EURGBP... 5
GBPAUD... 5
CHFJPY... 5
CADCHF... 5
EURNZD... 5
AUDUSD... 4
USDJPY... 4
GBPNZD... 4
NZDUSD... 3
GBPUSD... 3
AUDNZD... 3
EURCHF... 2
BCHUSD 1
LTCUSD 1
DOGUSD 1
RPLUSD 1
LNKUSD 1
XLMUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDJPY... 49
EURAUD... 19
AUDCHF... -8
USDCAD... 14
NZDJPY... 19
EURUSD... 40
EURCAD... -42
GBPCAD... -6
AUDCAD... -15
GBPCHF... -43
USDCHF... -25
EURJPY... 26
NZDCHF... 12
GBPJPY... 14
NZDCAD... -3
CADJPY... 15
EURGBP... 5
GBPAUD... 8
CHFJPY... 3
CADCHF... -10
EURNZD... -57
AUDUSD... 7
USDJPY... -8
GBPNZD... 20
NZDUSD... -1
GBPUSD... 1
AUDNZD... -32
EURCHF... -38
BCHUSD 7
LTCUSD 1
DOGUSD 0
RPLUSD 2
LNKUSD 18
XLMUSD 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDJPY... 797
EURAUD... 467
AUDCHF... -15
USDCAD... 123
NZDJPY... 308
EURUSD... 439
EURCAD... -560
GBPCAD... -199
AUDCAD... -255
GBPCHF... -402
USDCHF... 6
EURJPY... 496
NZDCHF... 50
GBPJPY... 511
NZDCAD... -59
CADJPY... 134
EURGBP... 32
GBPAUD... 148
CHFJPY... -72
CADCHF... -72
EURNZD... -1.2K
AUDUSD... 105
USDJPY... -95
GBPNZD... 622
NZDUSD... 4
GBPUSD... -22
AUDNZD... -285
EURCHF... -320
BCHUSD 7.1K
LTCUSD 64
DOGUSD 114
RPLUSD 1.9K
LNKUSD 177
XLMUSD 216
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.70 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +104.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -119.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MEXAtlantic-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
Keine Bewertungen
2025.12.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
