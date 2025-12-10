SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Fortun9 Fx
Arun Muthu Kumaran

Fortun9 Fx

Arun Muthu Kumaran
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
MEXAtlantic-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
162
Negociações com lucro:
107 (66.04%)
Negociações com perda:
55 (33.95%)
Melhor negociação:
17.70 USD
Pior negociação:
-39.36 USD
Lucro bruto:
790.87 USD (20 969 pips)
Perda bruta:
-799.03 USD (10 710 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (104.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.06 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
32.54%
Depósito máximo carregado:
16.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
72 (44.44%)
Negociações curtas:
90 (55.56%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.05 USD
Lucro médio:
7.39 USD
Perda média:
-14.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-119.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-119.02 USD (6)
Crescimento mensal:
-0.71%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
93.49 USD
Máximo:
240.23 USD (11.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.85% (240.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.40% (88.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDJPY... 9
EURAUD... 9
AUDCHF... 9
USDCAD... 8
NZDJPY... 8
EURUSD... 7
EURCAD... 7
GBPCAD... 6
AUDCAD... 6
GBPCHF... 6
USDCHF... 6
EURJPY... 6
NZDCHF... 6
GBPJPY... 5
NZDCAD... 5
CADJPY... 5
EURGBP... 5
GBPAUD... 5
CHFJPY... 5
CADCHF... 5
EURNZD... 5
AUDUSD... 4
USDJPY... 4
GBPNZD... 4
NZDUSD... 3
GBPUSD... 3
AUDNZD... 3
EURCHF... 2
BCHUSD 1
LTCUSD 1
DOGUSD 1
RPLUSD 1
LNKUSD 1
XLMUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDJPY... 49
EURAUD... 19
AUDCHF... -8
USDCAD... 14
NZDJPY... 19
EURUSD... 40
EURCAD... -42
GBPCAD... -6
AUDCAD... -15
GBPCHF... -43
USDCHF... -25
EURJPY... 26
NZDCHF... 12
GBPJPY... 14
NZDCAD... -3
CADJPY... 15
EURGBP... 5
GBPAUD... 8
CHFJPY... 3
CADCHF... -10
EURNZD... -57
AUDUSD... 7
USDJPY... -8
GBPNZD... 20
NZDUSD... -1
GBPUSD... 1
AUDNZD... -32
EURCHF... -38
BCHUSD 7
LTCUSD 1
DOGUSD 0
RPLUSD 2
LNKUSD 18
XLMUSD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDJPY... 797
EURAUD... 467
AUDCHF... -15
USDCAD... 123
NZDJPY... 308
EURUSD... 439
EURCAD... -560
GBPCAD... -199
AUDCAD... -255
GBPCHF... -402
USDCHF... 6
EURJPY... 496
NZDCHF... 50
GBPJPY... 511
NZDCAD... -59
CADJPY... 134
EURGBP... 32
GBPAUD... 148
CHFJPY... -72
CADCHF... -72
EURNZD... -1.2K
AUDUSD... 105
USDJPY... -95
GBPNZD... 622
NZDUSD... 4
GBPUSD... -22
AUDNZD... -285
EURCHF... -320
BCHUSD 7.1K
LTCUSD 64
DOGUSD 114
RPLUSD 1.9K
LNKUSD 177
XLMUSD 216
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.70 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +104.06 USD
Máxima perda consecutiva: -119.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MEXAtlantic-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
Sem comentários
2025.12.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Fortun9 Fx
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
1.9K
USD
4
74%
162
66%
33%
0.98
-0.05
USD
12%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.