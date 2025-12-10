シグナルセクション
Arun Muthu Kumaran

Fortun9 Fx

Arun Muthu Kumaran
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
107 (66.04%)
損失トレード:
55 (33.95%)
ベストトレード:
17.70 USD
最悪のトレード:
-39.36 USD
総利益:
790.87 USD (20 969 pips)
総損失:
-799.03 USD (10 710 pips)
最大連続の勝ち:
12 (104.06 USD)
最大連続利益:
104.06 USD (12)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
32.54%
最大入金額:
16.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
72 (44.44%)
短いトレード:
90 (55.56%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.05 USD
平均利益:
7.39 USD
平均損失:
-14.53 USD
最大連続の負け:
6 (-119.02 USD)
最大連続損失:
-119.02 USD (6)
月間成長:
-0.71%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
93.49 USD
最大の:
240.23 USD (11.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.85% (240.23 USD)
エクイティによる:
4.40% (88.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDJPY... 9
EURAUD... 9
AUDCHF... 9
USDCAD... 8
NZDJPY... 8
EURUSD... 7
EURCAD... 7
GBPCAD... 6
AUDCAD... 6
GBPCHF... 6
USDCHF... 6
EURJPY... 6
NZDCHF... 6
GBPJPY... 5
NZDCAD... 5
CADJPY... 5
EURGBP... 5
GBPAUD... 5
CHFJPY... 5
CADCHF... 5
EURNZD... 5
AUDUSD... 4
USDJPY... 4
GBPNZD... 4
NZDUSD... 3
GBPUSD... 3
AUDNZD... 3
EURCHF... 2
BCHUSD 1
LTCUSD 1
DOGUSD 1
RPLUSD 1
LNKUSD 1
XLMUSD 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDJPY... 49
EURAUD... 19
AUDCHF... -8
USDCAD... 14
NZDJPY... 19
EURUSD... 40
EURCAD... -42
GBPCAD... -6
AUDCAD... -15
GBPCHF... -43
USDCHF... -25
EURJPY... 26
NZDCHF... 12
GBPJPY... 14
NZDCAD... -3
CADJPY... 15
EURGBP... 5
GBPAUD... 8
CHFJPY... 3
CADCHF... -10
EURNZD... -57
AUDUSD... 7
USDJPY... -8
GBPNZD... 20
NZDUSD... -1
GBPUSD... 1
AUDNZD... -32
EURCHF... -38
BCHUSD 7
LTCUSD 1
DOGUSD 0
RPLUSD 2
LNKUSD 18
XLMUSD 0
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDJPY... 797
EURAUD... 467
AUDCHF... -15
USDCAD... 123
NZDJPY... 308
EURUSD... 439
EURCAD... -560
GBPCAD... -199
AUDCAD... -255
GBPCHF... -402
USDCHF... 6
EURJPY... 496
NZDCHF... 50
GBPJPY... 511
NZDCAD... -59
CADJPY... 134
EURGBP... 32
GBPAUD... 148
CHFJPY... -72
CADCHF... -72
EURNZD... -1.2K
AUDUSD... 105
USDJPY... -95
GBPNZD... 622
NZDUSD... 4
GBPUSD... -22
AUDNZD... -285
EURCHF... -320
BCHUSD 7.1K
LTCUSD 64
DOGUSD 114
RPLUSD 1.9K
LNKUSD 177
XLMUSD 216
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.70 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +104.06 USD
最大連続損失: -119.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MEXAtlantic-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
レビューなし
2025.12.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
