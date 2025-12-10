- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
162
利益トレード:
107 (66.04%)
損失トレード:
55 (33.95%)
ベストトレード:
17.70 USD
最悪のトレード:
-39.36 USD
総利益:
790.87 USD (20 969 pips)
総損失:
-799.03 USD (10 710 pips)
最大連続の勝ち:
12 (104.06 USD)
最大連続利益:
104.06 USD (12)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
32.54%
最大入金額:
16.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
72 (44.44%)
短いトレード:
90 (55.56%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.05 USD
平均利益:
7.39 USD
平均損失:
-14.53 USD
最大連続の負け:
6 (-119.02 USD)
最大連続損失:
-119.02 USD (6)
月間成長:
-0.71%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
93.49 USD
最大の:
240.23 USD (11.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.85% (240.23 USD)
エクイティによる:
4.40% (88.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDJPY...
|9
|EURAUD...
|9
|AUDCHF...
|9
|USDCAD...
|8
|NZDJPY...
|8
|EURUSD...
|7
|EURCAD...
|7
|GBPCAD...
|6
|AUDCAD...
|6
|GBPCHF...
|6
|USDCHF...
|6
|EURJPY...
|6
|NZDCHF...
|6
|GBPJPY...
|5
|NZDCAD...
|5
|CADJPY...
|5
|EURGBP...
|5
|GBPAUD...
|5
|CHFJPY...
|5
|CADCHF...
|5
|EURNZD...
|5
|AUDUSD...
|4
|USDJPY...
|4
|GBPNZD...
|4
|NZDUSD...
|3
|GBPUSD...
|3
|AUDNZD...
|3
|EURCHF...
|2
|BCHUSD
|1
|LTCUSD
|1
|DOGUSD
|1
|RPLUSD
|1
|LNKUSD
|1
|XLMUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDJPY...
|49
|EURAUD...
|19
|AUDCHF...
|-8
|USDCAD...
|14
|NZDJPY...
|19
|EURUSD...
|40
|EURCAD...
|-42
|GBPCAD...
|-6
|AUDCAD...
|-15
|GBPCHF...
|-43
|USDCHF...
|-25
|EURJPY...
|26
|NZDCHF...
|12
|GBPJPY...
|14
|NZDCAD...
|-3
|CADJPY...
|15
|EURGBP...
|5
|GBPAUD...
|8
|CHFJPY...
|3
|CADCHF...
|-10
|EURNZD...
|-57
|AUDUSD...
|7
|USDJPY...
|-8
|GBPNZD...
|20
|NZDUSD...
|-1
|GBPUSD...
|1
|AUDNZD...
|-32
|EURCHF...
|-38
|BCHUSD
|7
|LTCUSD
|1
|DOGUSD
|0
|RPLUSD
|2
|LNKUSD
|18
|XLMUSD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDJPY...
|797
|EURAUD...
|467
|AUDCHF...
|-15
|USDCAD...
|123
|NZDJPY...
|308
|EURUSD...
|439
|EURCAD...
|-560
|GBPCAD...
|-199
|AUDCAD...
|-255
|GBPCHF...
|-402
|USDCHF...
|6
|EURJPY...
|496
|NZDCHF...
|50
|GBPJPY...
|511
|NZDCAD...
|-59
|CADJPY...
|134
|EURGBP...
|32
|GBPAUD...
|148
|CHFJPY...
|-72
|CADCHF...
|-72
|EURNZD...
|-1.2K
|AUDUSD...
|105
|USDJPY...
|-95
|GBPNZD...
|622
|NZDUSD...
|4
|GBPUSD...
|-22
|AUDNZD...
|-285
|EURCHF...
|-320
|BCHUSD
|7.1K
|LTCUSD
|64
|DOGUSD
|114
|RPLUSD
|1.9K
|LNKUSD
|177
|XLMUSD
|216
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.70 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +104.06 USD
最大連続損失: -119.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MEXAtlantic-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
4
74%
162
66%
33%
0.98
-0.05
USD
USD
12%
1:500