Arun Muthu Kumaran

Fortun9 Fx

Arun Muthu Kumaran
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
39 (72.22%)
Loss Trade:
15 (27.78%)
Best Trade:
17.70 USD
Worst Trade:
-29.65 USD
Profitto lordo:
306.97 USD (13 646 pips)
Perdita lorda:
-286.12 USD (3 729 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (54.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.81 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
25 (46.30%)
Short Trade:
29 (53.70%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
7.87 USD
Perdita media:
-19.07 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-69.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.58 USD (3)
Crescita mensile:
1.04%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.96 USD
Massimale:
102.88 USD (4.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY... 4
EURUSD... 3
USDCAD... 3
NZDUSD... 2
NZDJPY... 2
GBPJPY... 2
GBPCAD... 2
NZDCAD... 2
GBPUSD... 2
EURCAD... 2
AUDCAD... 2
GBPCHF... 2
USDCHF... 2
CADJPY... 2
EURGBP... 2
GBPNZD... 2
NZDCHF... 2
AUDUSD... 1
BCHUSD 1
LTCUSD 1
DOGUSD 1
RPLUSD 1
LNKUSD 1
XLMUSD 1
EURAUD... 1
EURJPY... 1
USDJPY... 1
GBPAUD... 1
CHFJPY... 1
CADCHF... 1
EURCHF... 1
AUDCHF... 1
EURNZD... 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY... 19
EURUSD... 18
USDCAD... -2
NZDUSD... 19
NZDJPY... -11
GBPJPY... -10
GBPCAD... -12
NZDCAD... -11
GBPUSD... 19
EURCAD... -39
AUDCAD... -10
GBPCHF... -12
USDCHF... -10
CADJPY... -11
EURGBP... 18
GBPNZD... 17
NZDCHF... -12
AUDUSD... 9
BCHUSD 7
LTCUSD 1
DOGUSD 0
RPLUSD 2
LNKUSD 18
XLMUSD 0
EURAUD... 9
EURJPY... 10
USDJPY... 9
GBPAUD... 9
CHFJPY... 9
CADCHF... -20
EURCHF... -30
AUDCHF... 9
EURNZD... 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY... 296
EURUSD... 192
USDCAD... -72
NZDUSD... 143
NZDJPY... -126
GBPJPY... -194
GBPCAD... -282
NZDCAD... -128
GBPUSD... 240
EURCAD... -562
AUDCAD... -167
GBPCHF... -135
USDCHF... -93
CADJPY... -267
EURGBP... 109
GBPNZD... 590
NZDCHF... -81
AUDUSD... 71
BCHUSD 7.1K
LTCUSD 64
DOGUSD 114
RPLUSD 1.9K
LNKUSD 177
XLMUSD 216
EURAUD... 171
EURJPY... 168
USDJPY... 171
GBPAUD... 201
CHFJPY... 194
CADCHF... -143
EURCHF... -265
AUDCHF... 65
EURNZD... 233
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.70 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +54.85 USD
Massima perdita consecutiva: -69.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
Non ci sono recensioni
2025.12.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
