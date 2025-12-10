- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
143
盈利交易:
94 (65.73%)
亏损交易:
49 (34.27%)
最好交易:
17.70 USD
最差交易:
-39.36 USD
毛利:
717.53 USD (19 789 pips)
毛利亏损:
-777.75 USD (10 481 pips)
最大连续赢利:
12 (104.06 USD)
最大连续盈利:
104.06 USD (12)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
38.02%
最大入金加载:
16.43%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
56
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
65 (45.45%)
短期交易:
78 (54.55%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.42 USD
平均利润:
7.63 USD
平均损失:
-15.87 USD
最大连续失误:
6 (-119.02 USD)
最大连续亏损:
-119.02 USD (6)
每月增长:
-3.47%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
93.49 USD
最大值:
240.23 USD (11.19%)
相对跌幅:
结余:
11.85% (240.23 USD)
净值:
4.40% (88.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY...
|8
|EURAUD...
|8
|AUDCHF...
|8
|USDCAD...
|7
|NZDJPY...
|7
|EURUSD...
|6
|EURCAD...
|6
|AUDCAD...
|6
|NZDCHF...
|6
|GBPCAD...
|5
|GBPCHF...
|5
|USDCHF...
|5
|EURGBP...
|5
|EURJPY...
|5
|EURNZD...
|5
|GBPJPY...
|4
|NZDCAD...
|4
|CADJPY...
|4
|GBPNZD...
|4
|GBPAUD...
|4
|CHFJPY...
|4
|CADCHF...
|4
|NZDUSD...
|3
|AUDUSD...
|3
|GBPUSD...
|3
|USDJPY...
|3
|AUDNZD...
|3
|EURCHF...
|2
|BCHUSD
|1
|LTCUSD
|1
|DOGUSD
|1
|RPLUSD
|1
|LNKUSD
|1
|XLMUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY...
|46
|EURAUD...
|19
|AUDCHF...
|-2
|USDCAD...
|5
|NZDJPY...
|19
|EURUSD...
|36
|EURCAD...
|-45
|AUDCAD...
|-15
|NZDCHF...
|12
|GBPCAD...
|-14
|GBPCHF...
|-40
|USDCHF...
|-27
|EURGBP...
|5
|EURJPY...
|17
|EURNZD...
|-57
|GBPJPY...
|6
|NZDCAD...
|-6
|CADJPY...
|7
|GBPNZD...
|20
|GBPAUD...
|10
|CHFJPY...
|-6
|CADCHF...
|-5
|NZDUSD...
|-1
|AUDUSD...
|-1
|GBPUSD...
|1
|USDJPY...
|-2
|AUDNZD...
|-32
|EURCHF...
|-38
|BCHUSD
|7
|LTCUSD
|1
|DOGUSD
|0
|RPLUSD
|2
|LNKUSD
|18
|XLMUSD
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY...
|758
|EURAUD...
|469
|AUDCHF...
|22
|USDCAD...
|34
|NZDJPY...
|306
|EURUSD...
|379
|EURCAD...
|-596
|AUDCAD...
|-255
|NZDCHF...
|50
|GBPCAD...
|-344
|GBPCHF...
|-374
|USDCHF...
|-11
|EURGBP...
|32
|EURJPY...
|329
|EURNZD...
|-1.2K
|GBPJPY...
|298
|NZDCAD...
|-87
|CADJPY...
|9
|GBPNZD...
|622
|GBPAUD...
|186
|CHFJPY...
|-265
|CADCHF...
|-47
|NZDUSD...
|4
|AUDUSD...
|39
|GBPUSD...
|-22
|USDJPY...
|4
|AUDNZD...
|-285
|EURCHF...
|-320
|BCHUSD
|7.1K
|LTCUSD
|64
|DOGUSD
|114
|RPLUSD
|1.9K
|LNKUSD
|177
|XLMUSD
|216
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.70 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +104.06 USD
最大连续亏损: -119.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MEXAtlantic-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
3
79%
143
65%
38%
0.92
-0.42
USD
USD
12%
1:500