Arun Muthu Kumaran

Fortun9 Fx

Arun Muthu Kumaran
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
143
盈利交易:
94 (65.73%)
亏损交易:
49 (34.27%)
最好交易:
17.70 USD
最差交易:
-39.36 USD
毛利:
717.53 USD (19 789 pips)
毛利亏损:
-777.75 USD (10 481 pips)
最大连续赢利:
12 (104.06 USD)
最大连续盈利:
104.06 USD (12)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
38.02%
最大入金加载:
16.43%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
56
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.25
长期交易:
65 (45.45%)
短期交易:
78 (54.55%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.42 USD
平均利润:
7.63 USD
平均损失:
-15.87 USD
最大连续失误:
6 (-119.02 USD)
最大连续亏损:
-119.02 USD (6)
每月增长:
-3.47%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
93.49 USD
最大值:
240.23 USD (11.19%)
相对跌幅:
结余:
11.85% (240.23 USD)
净值:
4.40% (88.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDJPY... 8
EURAUD... 8
AUDCHF... 8
USDCAD... 7
NZDJPY... 7
EURUSD... 6
EURCAD... 6
AUDCAD... 6
NZDCHF... 6
GBPCAD... 5
GBPCHF... 5
USDCHF... 5
EURGBP... 5
EURJPY... 5
EURNZD... 5
GBPJPY... 4
NZDCAD... 4
CADJPY... 4
GBPNZD... 4
GBPAUD... 4
CHFJPY... 4
CADCHF... 4
NZDUSD... 3
AUDUSD... 3
GBPUSD... 3
USDJPY... 3
AUDNZD... 3
EURCHF... 2
BCHUSD 1
LTCUSD 1
DOGUSD 1
RPLUSD 1
LNKUSD 1
XLMUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDJPY... 46
EURAUD... 19
AUDCHF... -2
USDCAD... 5
NZDJPY... 19
EURUSD... 36
EURCAD... -45
AUDCAD... -15
NZDCHF... 12
GBPCAD... -14
GBPCHF... -40
USDCHF... -27
EURGBP... 5
EURJPY... 17
EURNZD... -57
GBPJPY... 6
NZDCAD... -6
CADJPY... 7
GBPNZD... 20
GBPAUD... 10
CHFJPY... -6
CADCHF... -5
NZDUSD... -1
AUDUSD... -1
GBPUSD... 1
USDJPY... -2
AUDNZD... -32
EURCHF... -38
BCHUSD 7
LTCUSD 1
DOGUSD 0
RPLUSD 2
LNKUSD 18
XLMUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDJPY... 758
EURAUD... 469
AUDCHF... 22
USDCAD... 34
NZDJPY... 306
EURUSD... 379
EURCAD... -596
AUDCAD... -255
NZDCHF... 50
GBPCAD... -344
GBPCHF... -374
USDCHF... -11
EURGBP... 32
EURJPY... 329
EURNZD... -1.2K
GBPJPY... 298
NZDCAD... -87
CADJPY... 9
GBPNZD... 622
GBPAUD... 186
CHFJPY... -265
CADCHF... -47
NZDUSD... 4
AUDUSD... 39
GBPUSD... -22
USDJPY... 4
AUDNZD... -285
EURCHF... -320
BCHUSD 7.1K
LTCUSD 64
DOGUSD 114
RPLUSD 1.9K
LNKUSD 177
XLMUSD 216
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.70 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +104.06 USD
最大连续亏损: -119.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MEXAtlantic-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
没有评论
2025.12.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
