Signaux / MetaTrader 5 / Fortun9 Fx
Arun Muthu Kumaran

Fortun9 Fx

Arun Muthu Kumaran
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
39 (72.22%)
Perte trades:
15 (27.78%)
Meilleure transaction:
17.70 USD
Pire transaction:
-29.65 USD
Bénéfice brut:
306.97 USD (13 646 pips)
Perte brute:
-286.12 USD (3 729 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (54.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.81 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
25 (46.30%)
Courts trades:
29 (53.70%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
7.87 USD
Perte moyenne:
-19.07 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-69.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-69.58 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.04%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.96 USD
Maximal:
102.88 USD (4.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY... 4
EURUSD... 3
USDCAD... 3
NZDUSD... 2
NZDJPY... 2
GBPJPY... 2
GBPCAD... 2
NZDCAD... 2
GBPUSD... 2
EURCAD... 2
AUDCAD... 2
GBPCHF... 2
USDCHF... 2
CADJPY... 2
EURGBP... 2
GBPNZD... 2
NZDCHF... 2
AUDUSD... 1
BCHUSD 1
LTCUSD 1
DOGUSD 1
RPLUSD 1
LNKUSD 1
XLMUSD 1
EURAUD... 1
EURJPY... 1
USDJPY... 1
GBPAUD... 1
CHFJPY... 1
CADCHF... 1
EURCHF... 1
AUDCHF... 1
EURNZD... 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY... 19
EURUSD... 18
USDCAD... -2
NZDUSD... 19
NZDJPY... -11
GBPJPY... -10
GBPCAD... -12
NZDCAD... -11
GBPUSD... 19
EURCAD... -39
AUDCAD... -10
GBPCHF... -12
USDCHF... -10
CADJPY... -11
EURGBP... 18
GBPNZD... 17
NZDCHF... -12
AUDUSD... 9
BCHUSD 7
LTCUSD 1
DOGUSD 0
RPLUSD 2
LNKUSD 18
XLMUSD 0
EURAUD... 9
EURJPY... 10
USDJPY... 9
GBPAUD... 9
CHFJPY... 9
CADCHF... -20
EURCHF... -30
AUDCHF... 9
EURNZD... 8
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY... 296
EURUSD... 192
USDCAD... -72
NZDUSD... 143
NZDJPY... -126
GBPJPY... -194
GBPCAD... -282
NZDCAD... -128
GBPUSD... 240
EURCAD... -562
AUDCAD... -167
GBPCHF... -135
USDCHF... -93
CADJPY... -267
EURGBP... 109
GBPNZD... 590
NZDCHF... -81
AUDUSD... 71
BCHUSD 7.1K
LTCUSD 64
DOGUSD 114
RPLUSD 1.9K
LNKUSD 177
XLMUSD 216
EURAUD... 171
EURJPY... 168
USDJPY... 171
GBPAUD... 201
CHFJPY... 194
CADCHF... -143
EURCHF... -265
AUDCHF... 65
EURNZD... 233
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.70 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +54.85 USD
Perte consécutive maximale: -69.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
Aucun avis
2025.12.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
