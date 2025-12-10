- Прирост
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
94 (65.73%)
Убыточных трейдов:
49 (34.27%)
Лучший трейд:
17.70 USD
Худший трейд:
-39.36 USD
Общая прибыль:
717.53 USD (19 789 pips)
Общий убыток:
-777.75 USD (10 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (104.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.06 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
38.02%
Макс. загрузка депозита:
16.43%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
65 (45.45%)
Коротких трейдов:
78 (54.55%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.42 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-15.87 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-119.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-119.02 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.47%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.49 USD
Максимальная:
240.23 USD (11.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.85% (240.23 USD)
По эквити:
4.40% (88.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY...
|8
|EURAUD...
|8
|AUDCHF...
|8
|USDCAD...
|7
|NZDJPY...
|7
|EURUSD...
|6
|EURCAD...
|6
|AUDCAD...
|6
|NZDCHF...
|6
|GBPCAD...
|5
|GBPCHF...
|5
|USDCHF...
|5
|EURGBP...
|5
|EURJPY...
|5
|EURNZD...
|5
|GBPJPY...
|4
|NZDCAD...
|4
|CADJPY...
|4
|GBPNZD...
|4
|GBPAUD...
|4
|CHFJPY...
|4
|CADCHF...
|4
|NZDUSD...
|3
|AUDUSD...
|3
|GBPUSD...
|3
|USDJPY...
|3
|AUDNZD...
|3
|EURCHF...
|2
|BCHUSD
|1
|LTCUSD
|1
|DOGUSD
|1
|RPLUSD
|1
|LNKUSD
|1
|XLMUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY...
|46
|EURAUD...
|19
|AUDCHF...
|-2
|USDCAD...
|5
|NZDJPY...
|19
|EURUSD...
|36
|EURCAD...
|-45
|AUDCAD...
|-15
|NZDCHF...
|12
|GBPCAD...
|-14
|GBPCHF...
|-40
|USDCHF...
|-27
|EURGBP...
|5
|EURJPY...
|17
|EURNZD...
|-57
|GBPJPY...
|6
|NZDCAD...
|-6
|CADJPY...
|7
|GBPNZD...
|20
|GBPAUD...
|10
|CHFJPY...
|-6
|CADCHF...
|-5
|NZDUSD...
|-1
|AUDUSD...
|-1
|GBPUSD...
|1
|USDJPY...
|-2
|AUDNZD...
|-32
|EURCHF...
|-38
|BCHUSD
|7
|LTCUSD
|1
|DOGUSD
|0
|RPLUSD
|2
|LNKUSD
|18
|XLMUSD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY...
|758
|EURAUD...
|469
|AUDCHF...
|22
|USDCAD...
|34
|NZDJPY...
|306
|EURUSD...
|379
|EURCAD...
|-596
|AUDCAD...
|-255
|NZDCHF...
|50
|GBPCAD...
|-344
|GBPCHF...
|-374
|USDCHF...
|-11
|EURGBP...
|32
|EURJPY...
|329
|EURNZD...
|-1.2K
|GBPJPY...
|298
|NZDCAD...
|-87
|CADJPY...
|9
|GBPNZD...
|622
|GBPAUD...
|186
|CHFJPY...
|-265
|CADCHF...
|-47
|NZDUSD...
|4
|AUDUSD...
|39
|GBPUSD...
|-22
|USDJPY...
|4
|AUDNZD...
|-285
|EURCHF...
|-320
|BCHUSD
|7.1K
|LTCUSD
|64
|DOGUSD
|114
|RPLUSD
|1.9K
|LNKUSD
|177
|XLMUSD
|216
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.70 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +104.06 USD
Макс. убыток в серии: -119.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MEXAtlantic-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
Нет отзывов
