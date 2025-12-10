СигналыРазделы
Arun Muthu Kumaran

Fortun9 Fx

Arun Muthu Kumaran
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
94 (65.73%)
Убыточных трейдов:
49 (34.27%)
Лучший трейд:
17.70 USD
Худший трейд:
-39.36 USD
Общая прибыль:
717.53 USD (19 789 pips)
Общий убыток:
-777.75 USD (10 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (104.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.06 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
38.02%
Макс. загрузка депозита:
16.43%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.25
Длинных трейдов:
65 (45.45%)
Коротких трейдов:
78 (54.55%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.42 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-15.87 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-119.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-119.02 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.47%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.49 USD
Максимальная:
240.23 USD (11.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.85% (240.23 USD)
По эквити:
4.40% (88.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPY... 8
EURAUD... 8
AUDCHF... 8
USDCAD... 7
NZDJPY... 7
EURUSD... 6
EURCAD... 6
AUDCAD... 6
NZDCHF... 6
GBPCAD... 5
GBPCHF... 5
USDCHF... 5
EURGBP... 5
EURJPY... 5
EURNZD... 5
GBPJPY... 4
NZDCAD... 4
CADJPY... 4
GBPNZD... 4
GBPAUD... 4
CHFJPY... 4
CADCHF... 4
NZDUSD... 3
AUDUSD... 3
GBPUSD... 3
USDJPY... 3
AUDNZD... 3
EURCHF... 2
BCHUSD 1
LTCUSD 1
DOGUSD 1
RPLUSD 1
LNKUSD 1
XLMUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPY... 46
EURAUD... 19
AUDCHF... -2
USDCAD... 5
NZDJPY... 19
EURUSD... 36
EURCAD... -45
AUDCAD... -15
NZDCHF... 12
GBPCAD... -14
GBPCHF... -40
USDCHF... -27
EURGBP... 5
EURJPY... 17
EURNZD... -57
GBPJPY... 6
NZDCAD... -6
CADJPY... 7
GBPNZD... 20
GBPAUD... 10
CHFJPY... -6
CADCHF... -5
NZDUSD... -1
AUDUSD... -1
GBPUSD... 1
USDJPY... -2
AUDNZD... -32
EURCHF... -38
BCHUSD 7
LTCUSD 1
DOGUSD 0
RPLUSD 2
LNKUSD 18
XLMUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPY... 758
EURAUD... 469
AUDCHF... 22
USDCAD... 34
NZDJPY... 306
EURUSD... 379
EURCAD... -596
AUDCAD... -255
NZDCHF... 50
GBPCAD... -344
GBPCHF... -374
USDCHF... -11
EURGBP... 32
EURJPY... 329
EURNZD... -1.2K
GBPJPY... 298
NZDCAD... -87
CADJPY... 9
GBPNZD... 622
GBPAUD... 186
CHFJPY... -265
CADCHF... -47
NZDUSD... 4
AUDUSD... 39
GBPUSD... -22
USDJPY... 4
AUDNZD... -285
EURCHF... -320
BCHUSD 7.1K
LTCUSD 64
DOGUSD 114
RPLUSD 1.9K
LNKUSD 177
XLMUSD 216
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.70 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +104.06 USD
Макс. убыток в серии: -119.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MEXAtlantic-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
Нет отзывов
2025.12.10 06:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fortun9 Fx
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
1.8K
USD
3
79%
143
65%
38%
0.92
-0.42
USD
12%
1:500
