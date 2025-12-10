SinyallerBölümler
Truong Ngoc Tuan

Sunrise town

Truong Ngoc Tuan
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
218
Kârla kapanan işlemler:
103 (47.24%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (52.75%)
En iyi işlem:
523.43 USD
En kötü işlem:
-247.17 USD
Brüt kâr:
9 552.76 USD (3 601 250 pips)
Brüt zarar:
-10 032.09 USD (7 312 021 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 639.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 855.60 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.06%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
208 (95.41%)
Satış işlemleri:
10 (4.59%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-2.20 USD
Ortalama kâr:
92.75 USD
Ortalama zarar:
-87.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-938.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 040.10 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.43%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 042.58 USD
Maksimum:
4 381.64 USD (30.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.73% (4 381.64 USD)
Varlığa göre:
0.07% (10.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 36
USTECm 34
US500m 28
JP225m 24
US30m 24
ETHUSDm 22
UK100m 18
DE30m 12
NFLXm 4
BACm 4
AMZNm 2
GOOGLm 2
HK50m 2
XAUUSDm 2
AUS200m 2
METAm 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm -1.8K
USTECm 275
US500m 988
JP225m -760
US30m 518
ETHUSDm 278
UK100m 70
DE30m 555
NFLXm -191
BACm -147
AMZNm -195
GOOGLm 217
HK50m -19
XAUUSDm -235
AUS200m -83
METAm 58
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm -3.7M
USTECm 65K
US500m 43K
JP225m -66K
US30m 59K
ETHUSDm -6.7K
UK100m -13K
DE30m 17K
NFLXm -1.9K
BACm -448
AMZNm -3.8K
GOOGLm 5.6K
HK50m -106
XAUUSDm -78K
AUS200m -4.2K
METAm 6.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +523.43 USD
En kötü işlem: -247 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 639.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -938.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.10 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
