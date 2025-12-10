SignaleKategorien
Truong Ngoc Tuan

Sunrise town

Truong Ngoc Tuan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
412
Gewinntrades:
195 (47.33%)
Verlusttrades:
217 (52.67%)
Bester Trade:
523.43 USD
Schlechtester Trade:
-247.17 USD
Bruttoprofit:
18 517.04 USD (6 021 814 pips)
Bruttoverlust:
-18 330.91 USD (12 010 784 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (3 634.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 634.42 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
41.55%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
83
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.04
Long-Positionen:
384 (93.20%)
Short-Positionen:
28 (6.80%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
94.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-84.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
32 (-2 180.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 180.59 USD (32)
Wachstum pro Monat :
20.65%
Algo-Trading:
55%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 042.58 USD
Maximaler:
5 013.41 USD (31.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.15% (5 013.41 USD)
Kapital:
6.34% (886.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30m 62
BTCUSDm 62
USTECm 56
US500m 46
JP225m 46
ETHUSDm 46
UK100m 34
DE30m 23
XAUUSDm 13
AUS200m 6
NFLXm 4
BACm 4
AMZNm 2
GOOGLm 2
HK50m 2
METAm 2
USDJPYm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30m 2.5K
BTCUSDm -3.9K
USTECm 223
US500m 1.7K
JP225m -766
ETHUSDm -1.3K
UK100m 768
DE30m 189
XAUUSDm 1.4K
AUS200m -439
NFLXm -191
BACm -147
AMZNm -195
GOOGLm 217
HK50m -19
METAm 58
USDJPYm -59
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30m 111K
BTCUSDm -6.6M
USTECm 35K
US500m 66K
JP225m -74K
ETHUSDm -204K
UK100m 39K
DE30m 11K
XAUUSDm 697K
AUS200m -27K
NFLXm -1.9K
BACm -448
AMZNm -3.8K
GOOGLm 5.6K
HK50m -106
METAm 6.5K
USDJPYm -706
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +523.43 USD
Schlechtester Trade: -247 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 32
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 634.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 180.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
