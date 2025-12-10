- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
407
Negociações com lucro:
194 (47.66%)
Negociações com perda:
213 (52.33%)
Melhor negociação:
523.43 USD
Pior negociação:
-247.17 USD
Lucro bruto:
18 237.27 USD (5 881 928 pips)
Perda bruta:
-17 780.55 USD (11 602 778 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (3 354.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 354.65 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
41.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
379 (93.12%)
Negociações curtas:
28 (6.88%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
1.12 USD
Lucro médio:
94.01 USD
Perda média:
-83.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-2 180.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 180.59 USD (32)
Crescimento mensal:
24.29%
Algotrading:
55%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 042.58 USD
Máximo:
5 013.41 USD (31.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.15% (5 013.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.34% (886.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30m
|62
|BTCUSDm
|60
|USTECm
|56
|US500m
|46
|JP225m
|46
|ETHUSDm
|46
|UK100m
|34
|DE30m
|23
|XAUUSDm
|10
|AUS200m
|6
|NFLXm
|4
|BACm
|4
|AMZNm
|2
|GOOGLm
|2
|HK50m
|2
|METAm
|2
|USDJPYm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30m
|2.5K
|BTCUSDm
|-3.5K
|USTECm
|223
|US500m
|1.7K
|JP225m
|-766
|ETHUSDm
|-1.3K
|UK100m
|768
|DE30m
|189
|XAUUSDm
|1.3K
|AUS200m
|-439
|NFLXm
|-191
|BACm
|-147
|AMZNm
|-195
|GOOGLm
|217
|HK50m
|-19
|METAm
|58
|USDJPYm
|-59
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30m
|111K
|BTCUSDm
|-6.4M
|USTECm
|35K
|US500m
|66K
|JP225m
|-74K
|ETHUSDm
|-204K
|UK100m
|39K
|DE30m
|11K
|XAUUSDm
|728K
|AUS200m
|-27K
|NFLXm
|-1.9K
|BACm
|-448
|AMZNm
|-3.8K
|GOOGLm
|5.6K
|HK50m
|-106
|METAm
|6.5K
|USDJPYm
|-706
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +523.43 USD
Pior negociação: -247 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 32
Máximo lucro consecutivo: +3 354.65 USD
Máxima perda consecutiva: -2 180.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
