SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Sunrise town
Truong Ngoc Tuan

Sunrise town

Truong Ngoc Tuan
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
Exness-MT5Real8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
407
Negociações com lucro:
194 (47.66%)
Negociações com perda:
213 (52.33%)
Melhor negociação:
523.43 USD
Pior negociação:
-247.17 USD
Lucro bruto:
18 237.27 USD (5 881 928 pips)
Perda bruta:
-17 780.55 USD (11 602 778 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (3 354.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 354.65 USD (38)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
41.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
379 (93.12%)
Negociações curtas:
28 (6.88%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
1.12 USD
Lucro médio:
94.01 USD
Perda média:
-83.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
32 (-2 180.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 180.59 USD (32)
Crescimento mensal:
24.29%
Algotrading:
55%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 042.58 USD
Máximo:
5 013.41 USD (31.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.15% (5 013.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.34% (886.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30m 62
BTCUSDm 60
USTECm 56
US500m 46
JP225m 46
ETHUSDm 46
UK100m 34
DE30m 23
XAUUSDm 10
AUS200m 6
NFLXm 4
BACm 4
AMZNm 2
GOOGLm 2
HK50m 2
METAm 2
USDJPYm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30m 2.5K
BTCUSDm -3.5K
USTECm 223
US500m 1.7K
JP225m -766
ETHUSDm -1.3K
UK100m 768
DE30m 189
XAUUSDm 1.3K
AUS200m -439
NFLXm -191
BACm -147
AMZNm -195
GOOGLm 217
HK50m -19
METAm 58
USDJPYm -59
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30m 111K
BTCUSDm -6.4M
USTECm 35K
US500m 66K
JP225m -74K
ETHUSDm -204K
UK100m 39K
DE30m 11K
XAUUSDm 728K
AUS200m -27K
NFLXm -1.9K
BACm -448
AMZNm -3.8K
GOOGLm 5.6K
HK50m -106
METAm 6.5K
USDJPYm -706
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +523.43 USD
Pior negociação: -247 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 38
Máximo de perdas consecutivas: 32
Máximo lucro consecutivo: +3 354.65 USD
Máxima perda consecutiva: -2 180.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sunrise town
30 USD por mês
2%
0
0
USD
14K
USD
8
55%
407
47%
100%
1.02
1.12
USD
33%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.