- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
363
Прибыльных трейдов:
152 (41.87%)
Убыточных трейдов:
211 (58.13%)
Лучший трейд:
523.43 USD
Худший трейд:
-247.17 USD
Общая прибыль:
14 484.82 USD (5 395 055 pips)
Общий убыток:
-17 674.84 USD (11 426 602 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (3 026.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 026.60 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
41.55%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
335 (92.29%)
Коротких трейдов:
28 (7.71%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-8.79 USD
Средняя прибыль:
95.29 USD
Средний убыток:
-83.77 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-2 180.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 180.59 USD (32)
Прирост в месяц:
-13.78%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 042.58 USD
Максимальная:
5 013.41 USD (31.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.15% (5 013.41 USD)
По эквити:
6.34% (886.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|58
|US30m
|48
|USTECm
|47
|ETHUSDm
|46
|US500m
|38
|JP225m
|36
|UK100m
|34
|DE30m
|23
|XAUUSDm
|9
|AUS200m
|6
|NFLXm
|4
|BACm
|4
|AMZNm
|2
|GOOGLm
|2
|HK50m
|2
|METAm
|2
|USDJPYm
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|-3.4K
|US30m
|1.2K
|USTECm
|-280
|ETHUSDm
|-1.3K
|US500m
|725
|JP225m
|-1.2K
|UK100m
|768
|DE30m
|189
|XAUUSDm
|835
|AUS200m
|-439
|NFLXm
|-191
|BACm
|-147
|AMZNm
|-195
|GOOGLm
|217
|HK50m
|-19
|METAm
|58
|USDJPYm
|-59
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|-6.2M
|US30m
|70K
|USTECm
|-106K
|ETHUSDm
|-204K
|US500m
|27K
|JP225m
|-107K
|UK100m
|39K
|DE30m
|11K
|XAUUSDm
|496K
|AUS200m
|-27K
|NFLXm
|-1.9K
|BACm
|-448
|AMZNm
|-3.8K
|GOOGLm
|5.6K
|HK50m
|-106
|METAm
|6.5K
|USDJPYm
|-706
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +523.43 USD
Худший трейд: -247 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 32
Макс. прибыль в серии: +3 026.60 USD
Макс. убыток в серии: -2 180.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
