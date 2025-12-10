СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Sunrise town
Truong Ngoc Tuan

Sunrise town

Truong Ngoc Tuan
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -24%
Exness-MT5Real8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
363
Прибыльных трейдов:
152 (41.87%)
Убыточных трейдов:
211 (58.13%)
Лучший трейд:
523.43 USD
Худший трейд:
-247.17 USD
Общая прибыль:
14 484.82 USD (5 395 055 pips)
Общий убыток:
-17 674.84 USD (11 426 602 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (3 026.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 026.60 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
41.55%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
335 (92.29%)
Коротких трейдов:
28 (7.71%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-8.79 USD
Средняя прибыль:
95.29 USD
Средний убыток:
-83.77 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-2 180.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 180.59 USD (32)
Прирост в месяц:
-13.78%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 042.58 USD
Максимальная:
5 013.41 USD (31.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.15% (5 013.41 USD)
По эквити:
6.34% (886.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 58
US30m 48
USTECm 47
ETHUSDm 46
US500m 38
JP225m 36
UK100m 34
DE30m 23
XAUUSDm 9
AUS200m 6
NFLXm 4
BACm 4
AMZNm 2
GOOGLm 2
HK50m 2
METAm 2
USDJPYm 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm -3.4K
US30m 1.2K
USTECm -280
ETHUSDm -1.3K
US500m 725
JP225m -1.2K
UK100m 768
DE30m 189
XAUUSDm 835
AUS200m -439
NFLXm -191
BACm -147
AMZNm -195
GOOGLm 217
HK50m -19
METAm 58
USDJPYm -59
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm -6.2M
US30m 70K
USTECm -106K
ETHUSDm -204K
US500m 27K
JP225m -107K
UK100m 39K
DE30m 11K
XAUUSDm 496K
AUS200m -27K
NFLXm -1.9K
BACm -448
AMZNm -3.8K
GOOGLm 5.6K
HK50m -106
METAm 6.5K
USDJPYm -706
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +523.43 USD
Худший трейд: -247 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 32
Макс. прибыль в серии: +3 026.60 USD
Макс. убыток в серии: -2 180.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sunrise town
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
10K
USD
7
60%
363
41%
100%
0.81
-8.79
USD
33%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.