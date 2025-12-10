SignauxSections
Truong Ngoc Tuan

Sunrise town

Truong Ngoc Tuan
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
218
Bénéfice trades:
103 (47.24%)
Perte trades:
115 (52.75%)
Meilleure transaction:
523.43 USD
Pire transaction:
-247.17 USD
Bénéfice brut:
9 552.76 USD (3 601 250 pips)
Perte brute:
-10 032.09 USD (7 312 021 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (1 639.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 855.60 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.06%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
103
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
208 (95.41%)
Courts trades:
10 (4.59%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-2.20 USD
Bénéfice moyen:
92.75 USD
Perte moyenne:
-87.24 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-938.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 040.10 USD (6)
Croissance mensuelle:
-0.43%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 042.58 USD
Maximal:
4 381.64 USD (30.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.73% (4 381.64 USD)
Par fonds propres:
0.07% (10.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 36
USTECm 34
US500m 28
JP225m 24
US30m 24
ETHUSDm 22
UK100m 18
DE30m 12
NFLXm 4
BACm 4
AMZNm 2
GOOGLm 2
HK50m 2
XAUUSDm 2
AUS200m 2
METAm 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm -1.8K
USTECm 275
US500m 988
JP225m -760
US30m 518
ETHUSDm 278
UK100m 70
DE30m 555
NFLXm -191
BACm -147
AMZNm -195
GOOGLm 217
HK50m -19
XAUUSDm -235
AUS200m -83
METAm 58
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm -3.7M
USTECm 65K
US500m 43K
JP225m -66K
US30m 59K
ETHUSDm -6.7K
UK100m -13K
DE30m 17K
NFLXm -1.9K
BACm -448
AMZNm -3.8K
GOOGLm 5.6K
HK50m -106
XAUUSDm -78K
AUS200m -4.2K
METAm 6.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +523.43 USD
Pire transaction: -247 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 639.09 USD
Perte consécutive maximale: -938.49 USD

Aucun avis
2025.12.10 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
