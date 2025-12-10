SegnaliSezioni
Truong Ngoc Tuan

Sunrise town

Truong Ngoc Tuan
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
218
Profit Trade:
103 (47.24%)
Loss Trade:
115 (52.75%)
Best Trade:
523.43 USD
Worst Trade:
-247.17 USD
Profitto lordo:
9 552.76 USD (3 601 250 pips)
Perdita lorda:
-10 032.09 USD (7 312 021 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 639.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 855.60 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.06%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
208 (95.41%)
Short Trade:
10 (4.59%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-2.20 USD
Profitto medio:
92.75 USD
Perdita media:
-87.24 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-938.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 040.10 USD (6)
Crescita mensile:
-0.43%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 042.58 USD
Massimale:
4 381.64 USD (30.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.73% (4 381.64 USD)
Per equità:
0.07% (10.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 36
USTECm 34
US500m 28
JP225m 24
US30m 24
ETHUSDm 22
UK100m 18
DE30m 12
NFLXm 4
BACm 4
AMZNm 2
GOOGLm 2
HK50m 2
XAUUSDm 2
AUS200m 2
METAm 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm -1.8K
USTECm 275
US500m 988
JP225m -760
US30m 518
ETHUSDm 278
UK100m 70
DE30m 555
NFLXm -191
BACm -147
AMZNm -195
GOOGLm 217
HK50m -19
XAUUSDm -235
AUS200m -83
METAm 58
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -3.7M
USTECm 65K
US500m 43K
JP225m -66K
US30m 59K
ETHUSDm -6.7K
UK100m -13K
DE30m 17K
NFLXm -1.9K
BACm -448
AMZNm -3.8K
GOOGLm 5.6K
HK50m -106
XAUUSDm -78K
AUS200m -4.2K
METAm 6.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +523.43 USD
Worst Trade: -247 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 639.09 USD
Massima perdita consecutiva: -938.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.10 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copia

