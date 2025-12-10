- 자본
- 축소
트레이드:
427
이익 거래:
202 (47.30%)
손실 거래:
225 (52.69%)
최고의 거래:
523.43 USD
최악의 거래:
-247.17 USD
총 수익:
18 945.02 USD (6 994 789 pips)
총 손실:
-19 153.65 USD (12 179 522 pips)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
41.55%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.04
롱(주식매수):
397 (92.97%)
숏(주식차입매도):
30 (7.03%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.49 USD
평균 이익:
93.79 USD
평균 손실:
-85.13 USD
월별 성장률:
18.60%
Algo 트레이딩:
56%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 042.58 USD
최대한의:
5 013.41 USD (31.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.15% (5 013.41 USD)
자본금별:
6.34% (886.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|66
|US30m
|62
|USTECm
|56
|ETHUSDm
|51
|US500m
|48
|JP225m
|47
|UK100m
|34
|DE30m
|23
|XAUUSDm
|14
|AUS200m
|6
|NFLXm
|4
|BACm
|4
|AMZNm
|2
|GOOGLm
|2
|HK50m
|2
|METAm
|2
|USDJPYm
|2
|MSFTm
|2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSDm
|-4K
|US30m
|2.5K
|USTECm
|223
|ETHUSDm
|-1.4K
|US500m
|1.7K
|JP225m
|-696
|UK100m
|768
|DE30m
|189
|XAUUSDm
|1.5K
|AUS200m
|-439
|NFLXm
|-191
|BACm
|-147
|AMZNm
|-195
|GOOGLm
|217
|HK50m
|-19
|METAm
|58
|USDJPYm
|-59
|MSFTm
|-197
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSDm
|-5.9M
|US30m
|111K
|USTECm
|35K
|ETHUSDm
|-193K
|US500m
|64K
|JP225m
|-69K
|UK100m
|39K
|DE30m
|11K
|XAUUSDm
|732K
|AUS200m
|-27K
|NFLXm
|-1.9K
|BACm
|-448
|AMZNm
|-3.8K
|GOOGLm
|5.6K
|HK50m
|-106
|METAm
|6.5K
|USDJPYm
|-706
|MSFTm
|-2.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
