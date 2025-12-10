시그널섹션
Sunrise town
Truong Ngoc Tuan

Sunrise town

Truong Ngoc Tuan
0 리뷰
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -3%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
427
이익 거래:
202 (47.30%)
손실 거래:
225 (52.69%)
최고의 거래:
523.43 USD
최악의 거래:
-247.17 USD
총 수익:
18 945.02 USD (6 994 789 pips)
총 손실:
-19 153.65 USD (12 179 522 pips)
연속 최대 이익:
39 (3 634.42 USD)
연속 최대 이익:
3 634.42 USD (39)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
41.55%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.04
롱(주식매수):
397 (92.97%)
숏(주식차입매도):
30 (7.03%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.49 USD
평균 이익:
93.79 USD
평균 손실:
-85.13 USD
연속 최대 손실:
32 (-2 180.59 USD)
연속 최대 손실:
-2 180.59 USD (32)
월별 성장률:
18.60%
Algo 트레이딩:
56%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 042.58 USD
최대한의:
5 013.41 USD (31.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.15% (5 013.41 USD)
자본금별:
6.34% (886.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSDm 66
US30m 62
USTECm 56
ETHUSDm 51
US500m 48
JP225m 47
UK100m 34
DE30m 23
XAUUSDm 14
AUS200m 6
NFLXm 4
BACm 4
AMZNm 2
GOOGLm 2
HK50m 2
METAm 2
USDJPYm 2
MSFTm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSDm -4K
US30m 2.5K
USTECm 223
ETHUSDm -1.4K
US500m 1.7K
JP225m -696
UK100m 768
DE30m 189
XAUUSDm 1.5K
AUS200m -439
NFLXm -191
BACm -147
AMZNm -195
GOOGLm 217
HK50m -19
METAm 58
USDJPYm -59
MSFTm -197
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSDm -5.9M
US30m 111K
USTECm 35K
ETHUSDm -193K
US500m 64K
JP225m -69K
UK100m 39K
DE30m 11K
XAUUSDm 732K
AUS200m -27K
NFLXm -1.9K
BACm -448
AMZNm -3.8K
GOOGLm 5.6K
HK50m -106
METAm 6.5K
USDJPYm -706
MSFTm -2.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +523.43 USD
최악의 거래: -247 USD
연속 최대 이익: 39
연속 최대 손실: 32
연속 최대 이익: +3 634.42 USD
연속 최대 손실: -2 180.59 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
