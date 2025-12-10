- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
365
盈利交易:
154 (42.19%)
亏损交易:
211 (57.81%)
最好交易:
523.43 USD
最差交易:
-247.17 USD
毛利:
14 672.28 USD (5 409 015 pips)
毛利亏损:
-17 674.84 USD (11 426 602 pips)
最大连续赢利:
30 (3 026.60 USD)
最大连续盈利:
3 026.60 USD (30)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
41.55%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
78
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.60
长期交易:
337 (92.33%)
短期交易:
28 (7.67%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-8.23 USD
平均利润:
95.27 USD
平均损失:
-83.77 USD
最大连续失误:
32 (-2 180.59 USD)
最大连续亏损:
-2 180.59 USD (32)
每月增长:
-6.05%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
4 042.58 USD
最大值:
5 013.41 USD (31.91%)
相对跌幅:
结余:
33.15% (5 013.41 USD)
净值:
6.34% (886.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|58
|US30m
|48
|USTECm
|47
|ETHUSDm
|46
|US500m
|38
|JP225m
|38
|UK100m
|34
|DE30m
|23
|XAUUSDm
|9
|AUS200m
|6
|NFLXm
|4
|BACm
|4
|AMZNm
|2
|GOOGLm
|2
|HK50m
|2
|METAm
|2
|USDJPYm
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|-3.4K
|US30m
|1.2K
|USTECm
|-280
|ETHUSDm
|-1.3K
|US500m
|725
|JP225m
|-1K
|UK100m
|768
|DE30m
|189
|XAUUSDm
|835
|AUS200m
|-439
|NFLXm
|-191
|BACm
|-147
|AMZNm
|-195
|GOOGLm
|217
|HK50m
|-19
|METAm
|58
|USDJPYm
|-59
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|-6.2M
|US30m
|70K
|USTECm
|-106K
|ETHUSDm
|-204K
|US500m
|27K
|JP225m
|-93K
|UK100m
|39K
|DE30m
|11K
|XAUUSDm
|496K
|AUS200m
|-27K
|NFLXm
|-1.9K
|BACm
|-448
|AMZNm
|-3.8K
|GOOGLm
|5.6K
|HK50m
|-106
|METAm
|6.5K
|USDJPYm
|-706
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +523.43 USD
最差交易: -247 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 32
最大连续盈利: +3 026.60 USD
最大连续亏损: -2 180.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-23%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
8
60%
365
42%
100%
0.83
-8.23
USD
USD
33%
1:500