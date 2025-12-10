信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Sunrise town
Truong Ngoc Tuan

Sunrise town

Truong Ngoc Tuan
0条评论
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -23%
Exness-MT5Real8
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
365
盈利交易:
154 (42.19%)
亏损交易:
211 (57.81%)
最好交易:
523.43 USD
最差交易:
-247.17 USD
毛利:
14 672.28 USD (5 409 015 pips)
毛利亏损:
-17 674.84 USD (11 426 602 pips)
最大连续赢利:
30 (3 026.60 USD)
最大连续盈利:
3 026.60 USD (30)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
41.55%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
78
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.60
长期交易:
337 (92.33%)
短期交易:
28 (7.67%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-8.23 USD
平均利润:
95.27 USD
平均损失:
-83.77 USD
最大连续失误:
32 (-2 180.59 USD)
最大连续亏损:
-2 180.59 USD (32)
每月增长:
-6.05%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
4 042.58 USD
最大值:
5 013.41 USD (31.91%)
相对跌幅:
结余:
33.15% (5 013.41 USD)
净值:
6.34% (886.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSDm 58
US30m 48
USTECm 47
ETHUSDm 46
US500m 38
JP225m 38
UK100m 34
DE30m 23
XAUUSDm 9
AUS200m 6
NFLXm 4
BACm 4
AMZNm 2
GOOGLm 2
HK50m 2
METAm 2
USDJPYm 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSDm -3.4K
US30m 1.2K
USTECm -280
ETHUSDm -1.3K
US500m 725
JP225m -1K
UK100m 768
DE30m 189
XAUUSDm 835
AUS200m -439
NFLXm -191
BACm -147
AMZNm -195
GOOGLm 217
HK50m -19
METAm 58
USDJPYm -59
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSDm -6.2M
US30m 70K
USTECm -106K
ETHUSDm -204K
US500m 27K
JP225m -93K
UK100m 39K
DE30m 11K
XAUUSDm 496K
AUS200m -27K
NFLXm -1.9K
BACm -448
AMZNm -3.8K
GOOGLm 5.6K
HK50m -106
METAm 6.5K
USDJPYm -706
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +523.43 USD
最差交易: -247 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 32
最大连续盈利: +3 026.60 USD
最大连续亏损: -2 180.59 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.19 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sunrise town
每月30 USD
-23%
0
0
USD
11K
USD
8
60%
365
42%
100%
0.83
-8.23
USD
33%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载