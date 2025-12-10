SeñalesSecciones
Truong Ngoc Tuan

Sunrise town

Truong Ngoc Tuan
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 2%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
407
Transacciones Rentables:
194 (47.66%)
Transacciones Irrentables:
213 (52.33%)
Mejor transacción:
523.43 USD
Peor transacción:
-247.17 USD
Beneficio Bruto:
18 237.27 USD (5 881 928 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 780.55 USD (11 602 778 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (3 354.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 354.65 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
41.55%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
82
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.09
Transacciones Largas:
379 (93.12%)
Transacciones Cortas:
28 (6.88%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
1.12 USD
Beneficio medio:
94.01 USD
Pérdidas medias:
-83.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
32 (-2 180.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 180.59 USD (32)
Crecimiento al mes:
24.29%
Trading algorítmico:
55%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 042.58 USD
Máxima:
5 013.41 USD (31.91%)
Reducción relativa:
De balance:
33.15% (5 013.41 USD)
De fondos:
6.34% (886.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30m 62
BTCUSDm 60
USTECm 56
US500m 46
JP225m 46
ETHUSDm 46
UK100m 34
DE30m 23
XAUUSDm 10
AUS200m 6
NFLXm 4
BACm 4
AMZNm 2
GOOGLm 2
HK50m 2
METAm 2
USDJPYm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30m 2.5K
BTCUSDm -3.5K
USTECm 223
US500m 1.7K
JP225m -766
ETHUSDm -1.3K
UK100m 768
DE30m 189
XAUUSDm 1.3K
AUS200m -439
NFLXm -191
BACm -147
AMZNm -195
GOOGLm 217
HK50m -19
METAm 58
USDJPYm -59
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30m 111K
BTCUSDm -6.4M
USTECm 35K
US500m 66K
JP225m -74K
ETHUSDm -204K
UK100m 39K
DE30m 11K
XAUUSDm 728K
AUS200m -27K
NFLXm -1.9K
BACm -448
AMZNm -3.8K
GOOGLm 5.6K
HK50m -106
METAm 6.5K
USDJPYm -706
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +523.43 USD
Peor transacción: -247 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 32
Beneficio máximo consecutivo: +3 354.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 180.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
