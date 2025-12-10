- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
407
利益トレード:
194 (47.66%)
損失トレード:
213 (52.33%)
ベストトレード:
523.43 USD
最悪のトレード:
-247.17 USD
総利益:
18 237.27 USD (5 881 928 pips)
総損失:
-17 780.55 USD (11 602 778 pips)
最大連続の勝ち:
38 (3 354.65 USD)
最大連続利益:
3 354.65 USD (38)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
41.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
379 (93.12%)
短いトレード:
28 (6.88%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
1.12 USD
平均利益:
94.01 USD
平均損失:
-83.48 USD
最大連続の負け:
32 (-2 180.59 USD)
最大連続損失:
-2 180.59 USD (32)
月間成長:
24.29%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 042.58 USD
最大の:
5 013.41 USD (31.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.15% (5 013.41 USD)
エクイティによる:
6.34% (886.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30m
|62
|BTCUSDm
|60
|USTECm
|56
|US500m
|46
|JP225m
|46
|ETHUSDm
|46
|UK100m
|34
|DE30m
|23
|XAUUSDm
|10
|AUS200m
|6
|NFLXm
|4
|BACm
|4
|AMZNm
|2
|GOOGLm
|2
|HK50m
|2
|METAm
|2
|USDJPYm
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30m
|2.5K
|BTCUSDm
|-3.5K
|USTECm
|223
|US500m
|1.7K
|JP225m
|-766
|ETHUSDm
|-1.3K
|UK100m
|768
|DE30m
|189
|XAUUSDm
|1.3K
|AUS200m
|-439
|NFLXm
|-191
|BACm
|-147
|AMZNm
|-195
|GOOGLm
|217
|HK50m
|-19
|METAm
|58
|USDJPYm
|-59
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30m
|111K
|BTCUSDm
|-6.4M
|USTECm
|35K
|US500m
|66K
|JP225m
|-74K
|ETHUSDm
|-204K
|UK100m
|39K
|DE30m
|11K
|XAUUSDm
|728K
|AUS200m
|-27K
|NFLXm
|-1.9K
|BACm
|-448
|AMZNm
|-3.8K
|GOOGLm
|5.6K
|HK50m
|-106
|METAm
|6.5K
|USDJPYm
|-706
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +523.43 USD
最悪のトレード: -247 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 32
最大連続利益: +3 354.65 USD
最大連続損失: -2 180.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
8
55%
407
47%
100%
1.02
1.12
USD
USD
33%
1:500