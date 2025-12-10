シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sunrise town
Truong Ngoc Tuan

Sunrise town

Truong Ngoc Tuan
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
407
利益トレード:
194 (47.66%)
損失トレード:
213 (52.33%)
ベストトレード:
523.43 USD
最悪のトレード:
-247.17 USD
総利益:
18 237.27 USD (5 881 928 pips)
総損失:
-17 780.55 USD (11 602 778 pips)
最大連続の勝ち:
38 (3 354.65 USD)
最大連続利益:
3 354.65 USD (38)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
41.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
379 (93.12%)
短いトレード:
28 (6.88%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
1.12 USD
平均利益:
94.01 USD
平均損失:
-83.48 USD
最大連続の負け:
32 (-2 180.59 USD)
最大連続損失:
-2 180.59 USD (32)
月間成長:
24.29%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 042.58 USD
最大の:
5 013.41 USD (31.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.15% (5 013.41 USD)
エクイティによる:
6.34% (886.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30m 62
BTCUSDm 60
USTECm 56
US500m 46
JP225m 46
ETHUSDm 46
UK100m 34
DE30m 23
XAUUSDm 10
AUS200m 6
NFLXm 4
BACm 4
AMZNm 2
GOOGLm 2
HK50m 2
METAm 2
USDJPYm 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30m 2.5K
BTCUSDm -3.5K
USTECm 223
US500m 1.7K
JP225m -766
ETHUSDm -1.3K
UK100m 768
DE30m 189
XAUUSDm 1.3K
AUS200m -439
NFLXm -191
BACm -147
AMZNm -195
GOOGLm 217
HK50m -19
METAm 58
USDJPYm -59
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30m 111K
BTCUSDm -6.4M
USTECm 35K
US500m 66K
JP225m -74K
ETHUSDm -204K
UK100m 39K
DE30m 11K
XAUUSDm 728K
AUS200m -27K
NFLXm -1.9K
BACm -448
AMZNm -3.8K
GOOGLm 5.6K
HK50m -106
METAm 6.5K
USDJPYm -706
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +523.43 USD
最悪のトレード: -247 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 32
最大連続利益: +3 354.65 USD
最大連続損失: -2 180.59 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 05:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
