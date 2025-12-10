信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AltoFollowing2
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing2

Michael Ray Wenceslao
0条评论
95
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2024 -21%
BlackBullMarkets-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
487
盈利交易:
313 (64.27%)
亏损交易:
174 (35.73%)
最好交易:
52.22 NZD
最差交易:
-44.30 NZD
毛利:
2 192.52 NZD (127 585 pips)
毛利亏损:
-2 381.30 NZD (140 055 pips)
最大连续赢利:
16 (26.59 NZD)
最大连续盈利:
119.05 NZD (11)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
85.80%
最大入金加载:
15.81%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.31
长期交易:
222 (45.59%)
短期交易:
265 (54.41%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.39 NZD
平均利润:
7.00 NZD
平均损失:
-13.69 NZD
最大连续失误:
22 (-222.34 NZD)
最大连续亏损:
-222.34 NZD (22)
每月增长:
13.32%
年度预测:
161.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
538.24 NZD
最大值:
611.80 NZD (66.24%)
相对跌幅:
结余:
66.94% (614.08 NZD)
净值:
9.70% (53.79 NZD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCADp 116
EURCHFp 87
GBPNZDp 71
GBPAUDp 49
UK100 38
NZDCADp 36
EURCADp 30
AUS200 30
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCADp -13
EURCHFp -36
GBPNZDp 19
GBPAUDp -75
UK100 92
NZDCADp -17
EURCADp -21
AUS200 -31
XAUUSDp -43
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCADp -8
EURCHFp -2K
GBPNZDp -854
GBPAUDp -2.7K
UK100 5.2K
NZDCADp -286
EURCADp -5.6K
AUS200 -3.2K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 608
GBPCADp 430
EURGBPp 192
USDCADp -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +52.22 NZD
最差交易: -44 NZD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +26.59 NZD
最大连续亏损: -222.34 NZD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.10 03:22
A large drawdown may occur on the account again
