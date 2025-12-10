- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
487
盈利交易:
313 (64.27%)
亏损交易:
174 (35.73%)
最好交易:
52.22 NZD
最差交易:
-44.30 NZD
毛利:
2 192.52 NZD (127 585 pips)
毛利亏损:
-2 381.30 NZD (140 055 pips)
最大连续赢利:
16 (26.59 NZD)
最大连续盈利:
119.05 NZD (11)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
85.80%
最大入金加载:
15.81%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.31
长期交易:
222 (45.59%)
短期交易:
265 (54.41%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.39 NZD
平均利润:
7.00 NZD
平均损失:
-13.69 NZD
最大连续失误:
22 (-222.34 NZD)
最大连续亏损:
-222.34 NZD (22)
每月增长:
13.32%
年度预测:
161.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
538.24 NZD
最大值:
611.80 NZD (66.24%)
相对跌幅:
结余:
66.94% (614.08 NZD)
净值:
9.70% (53.79 NZD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|116
|EURCHFp
|87
|GBPNZDp
|71
|GBPAUDp
|49
|UK100
|38
|NZDCADp
|36
|EURCADp
|30
|AUS200
|30
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADp
|-13
|EURCHFp
|-36
|GBPNZDp
|19
|GBPAUDp
|-75
|UK100
|92
|NZDCADp
|-17
|EURCADp
|-21
|AUS200
|-31
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|21
|GBPCADp
|1
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|-49
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADp
|-8
|EURCHFp
|-2K
|GBPNZDp
|-854
|GBPAUDp
|-2.7K
|UK100
|5.2K
|NZDCADp
|-286
|EURCADp
|-5.6K
|AUS200
|-3.2K
|XAUUSDp
|-2.8K
|EURUSDp
|608
|GBPCADp
|430
|EURGBPp
|192
|USDCADp
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.22 NZD
最差交易: -44 NZD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +26.59 NZD
最大连续亏损: -222.34 NZD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-21%
0
0
USD
USD
586
NZD
NZD
95
0%
487
64%
86%
0.92
-0.39
NZD
NZD
67%
1:200