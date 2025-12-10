SignaleKategorien
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing2

Michael Ray Wenceslao
0 Bewertungen
96 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -21%
BlackBullMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
489
Gewinntrades:
314 (64.21%)
Verlusttrades:
175 (35.79%)
Bester Trade:
52.22 NZD
Schlechtester Trade:
-44.30 NZD
Bruttoprofit:
2 198.22 NZD (128 063 pips)
Bruttoverlust:
-2 386.45 NZD (140 528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (26.59 NZD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
119.05 NZD (11)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
86.91%
Max deposit load:
15.81%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
222 (45.40%)
Short-Positionen:
267 (54.60%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.38 NZD
Durchschnittlicher Profit:
7.00 NZD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.64 NZD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-222.34 NZD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-222.34 NZD (22)
Wachstum pro Monat :
6.91%
Jahresprognose:
83.78%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
538.24 NZD
Maximaler:
611.80 NZD (66.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.94% (614.08 NZD)
Kapital:
9.70% (53.79 NZD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADp 116
EURCHFp 87
GBPNZDp 71
GBPAUDp 49
UK100 38
NZDCADp 36
AUS200 32
EURCADp 30
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADp -13
EURCHFp -36
GBPNZDp 19
GBPAUDp -75
UK100 92
NZDCADp -17
AUS200 -31
EURCADp -21
XAUUSDp -43
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADp -8
EURCHFp -2K
GBPNZDp -854
GBPAUDp -2.7K
UK100 5.2K
NZDCADp -286
AUS200 -3.2K
EURCADp -5.6K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 608
GBPCADp 430
EURGBPp 192
USDCADp -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.22 NZD
Schlechtester Trade: -44 NZD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.59 NZD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -222.34 NZD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.10 03:22
A large drawdown may occur on the account again
