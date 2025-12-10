- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
489
Gewinntrades:
314 (64.21%)
Verlusttrades:
175 (35.79%)
Bester Trade:
52.22 NZD
Schlechtester Trade:
-44.30 NZD
Bruttoprofit:
2 198.22 NZD (128 063 pips)
Bruttoverlust:
-2 386.45 NZD (140 528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (26.59 NZD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
119.05 NZD (11)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
86.91%
Max deposit load:
15.81%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
222 (45.40%)
Short-Positionen:
267 (54.60%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.38 NZD
Durchschnittlicher Profit:
7.00 NZD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.64 NZD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-222.34 NZD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-222.34 NZD (22)
Wachstum pro Monat :
6.91%
Jahresprognose:
83.78%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
538.24 NZD
Maximaler:
611.80 NZD (66.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.94% (614.08 NZD)
Kapital:
9.70% (53.79 NZD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|116
|EURCHFp
|87
|GBPNZDp
|71
|GBPAUDp
|49
|UK100
|38
|NZDCADp
|36
|AUS200
|32
|EURCADp
|30
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCADp
|-13
|EURCHFp
|-36
|GBPNZDp
|19
|GBPAUDp
|-75
|UK100
|92
|NZDCADp
|-17
|AUS200
|-31
|EURCADp
|-21
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|21
|GBPCADp
|1
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|-49
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCADp
|-8
|EURCHFp
|-2K
|GBPNZDp
|-854
|GBPAUDp
|-2.7K
|UK100
|5.2K
|NZDCADp
|-286
|AUS200
|-3.2K
|EURCADp
|-5.6K
|XAUUSDp
|-2.8K
|EURUSDp
|608
|GBPCADp
|430
|EURGBPp
|192
|USDCADp
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +52.22 NZD
Schlechtester Trade: -44 NZD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.59 NZD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -222.34 NZD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
