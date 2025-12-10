- 자본
- 축소
트레이드:
496
이익 거래:
315 (63.50%)
손실 거래:
181 (36.49%)
최고의 거래:
52.22 NZD
최악의 거래:
-44.30 NZD
총 수익:
2 199.04 NZD (128 128 pips)
총 손실:
-2 489.81 NZD (144 701 pips)
연속 최대 이익:
16 (26.59 NZD)
연속 최대 이익:
119.05 NZD (11)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
71.66%
최대 입금량:
16.04%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.48
롱(주식매수):
222 (44.76%)
숏(주식차입매도):
274 (55.24%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.59 NZD
평균 이익:
6.98 NZD
평균 손실:
-13.76 NZD
연속 최대 손실:
22 (-222.34 NZD)
연속 최대 손실:
-222.34 NZD (22)
월별 성장률:
-14.68%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
538.24 NZD
최대한의:
611.80 NZD (66.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.94% (614.08 NZD)
자본금별:
13.49% (73.70 NZD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|121
|EURCHFp
|87
|GBPNZDp
|71
|GBPAUDp
|49
|UK100
|40
|NZDCADp
|36
|AUS200
|32
|EURCADp
|30
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADp
|-66
|EURCHFp
|-36
|GBPNZDp
|19
|GBPAUDp
|-75
|UK100
|65
|NZDCADp
|-17
|AUS200
|-31
|EURCADp
|-21
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|21
|GBPCADp
|1
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|-49
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADp
|-2.6K
|EURCHFp
|-2K
|GBPNZDp
|-854
|GBPAUDp
|-2.7K
|UK100
|3.7K
|NZDCADp
|-286
|AUS200
|-3.2K
|EURCADp
|-5.6K
|XAUUSDp
|-2.8K
|EURUSDp
|608
|GBPCADp
|430
|EURGBPp
|192
|USDCADp
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
