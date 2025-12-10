시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AltoFollowing2
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing2

Michael Ray Wenceslao
0 리뷰
97
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -35%
BlackBullMarkets-Live
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
496
이익 거래:
315 (63.50%)
손실 거래:
181 (36.49%)
최고의 거래:
52.22 NZD
최악의 거래:
-44.30 NZD
총 수익:
2 199.04 NZD (128 128 pips)
총 손실:
-2 489.81 NZD (144 701 pips)
연속 최대 이익:
16 (26.59 NZD)
연속 최대 이익:
119.05 NZD (11)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
71.66%
최대 입금량:
16.04%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.48
롱(주식매수):
222 (44.76%)
숏(주식차입매도):
274 (55.24%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.59 NZD
평균 이익:
6.98 NZD
평균 손실:
-13.76 NZD
연속 최대 손실:
22 (-222.34 NZD)
연속 최대 손실:
-222.34 NZD (22)
월별 성장률:
-14.68%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
538.24 NZD
최대한의:
611.80 NZD (66.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.94% (614.08 NZD)
자본금별:
13.49% (73.70 NZD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCADp 121
EURCHFp 87
GBPNZDp 71
GBPAUDp 49
UK100 40
NZDCADp 36
AUS200 32
EURCADp 30
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCADp -66
EURCHFp -36
GBPNZDp 19
GBPAUDp -75
UK100 65
NZDCADp -17
AUS200 -31
EURCADp -21
XAUUSDp -43
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCADp -2.6K
EURCHFp -2K
GBPNZDp -854
GBPAUDp -2.7K
UK100 3.7K
NZDCADp -286
AUS200 -3.2K
EURCADp -5.6K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 608
GBPCADp 430
EURGBPp 192
USDCADp -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +52.22 NZD
최악의 거래: -44 NZD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +26.59 NZD
연속 최대 손실: -222.34 NZD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.10 03:22
A large drawdown may occur on the account again
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AltoFollowing2
월별 999 USD
-35%
0
0
USD
478
NZD
97
0%
496
63%
72%
0.88
-0.59
NZD
67%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.