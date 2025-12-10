- Incremento
Total de Trades:
487
Transacciones Rentables:
313 (64.27%)
Transacciones Irrentables:
174 (35.73%)
Mejor transacción:
52.22 NZD
Peor transacción:
-44.30 NZD
Beneficio Bruto:
2 192.52 NZD (127 585 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 381.30 NZD (140 055 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (26.59 NZD)
Beneficio máximo consecutivo:
119.05 NZD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
86.91%
Carga máxima del depósito:
15.81%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
222 (45.59%)
Transacciones Cortas:
265 (54.41%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.39 NZD
Beneficio medio:
7.00 NZD
Pérdidas medias:
-13.69 NZD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-222.34 NZD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-222.34 NZD (22)
Crecimiento al mes:
13.32%
Pronóstico anual:
161.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
538.24 NZD
Máxima:
611.80 NZD (66.24%)
Reducción relativa:
De balance:
66.94% (614.08 NZD)
De fondos:
9.70% (53.79 NZD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|116
|EURCHFp
|87
|GBPNZDp
|71
|GBPAUDp
|49
|UK100
|38
|NZDCADp
|36
|EURCADp
|30
|AUS200
|30
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADp
|-13
|EURCHFp
|-36
|GBPNZDp
|19
|GBPAUDp
|-75
|UK100
|92
|NZDCADp
|-17
|EURCADp
|-21
|AUS200
|-31
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|21
|GBPCADp
|1
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|-49
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADp
|-8
|EURCHFp
|-2K
|GBPNZDp
|-854
|GBPAUDp
|-2.7K
|UK100
|5.2K
|NZDCADp
|-286
|EURCADp
|-5.6K
|AUS200
|-3.2K
|XAUUSDp
|-2.8K
|EURUSDp
|608
|GBPCADp
|430
|EURGBPp
|192
|USDCADp
|-1.5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +52.22 NZD
Peor transacción: -44 NZD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +26.59 NZD
Pérdidas máximas consecutivas: -222.34 NZD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
