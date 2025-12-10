SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AltoFollowing2
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing2

Michael Ray Wenceslao
0 comentarios
95 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 -21%
BlackBullMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
487
Transacciones Rentables:
313 (64.27%)
Transacciones Irrentables:
174 (35.73%)
Mejor transacción:
52.22 NZD
Peor transacción:
-44.30 NZD
Beneficio Bruto:
2 192.52 NZD (127 585 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 381.30 NZD (140 055 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (26.59 NZD)
Beneficio máximo consecutivo:
119.05 NZD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
86.91%
Carga máxima del depósito:
15.81%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
222 (45.59%)
Transacciones Cortas:
265 (54.41%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.39 NZD
Beneficio medio:
7.00 NZD
Pérdidas medias:
-13.69 NZD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-222.34 NZD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-222.34 NZD (22)
Crecimiento al mes:
13.32%
Pronóstico anual:
161.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
538.24 NZD
Máxima:
611.80 NZD (66.24%)
Reducción relativa:
De balance:
66.94% (614.08 NZD)
De fondos:
9.70% (53.79 NZD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADp 116
EURCHFp 87
GBPNZDp 71
GBPAUDp 49
UK100 38
NZDCADp 36
EURCADp 30
AUS200 30
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADp -13
EURCHFp -36
GBPNZDp 19
GBPAUDp -75
UK100 92
NZDCADp -17
EURCADp -21
AUS200 -31
XAUUSDp -43
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADp -8
EURCHFp -2K
GBPNZDp -854
GBPAUDp -2.7K
UK100 5.2K
NZDCADp -286
EURCADp -5.6K
AUS200 -3.2K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 608
GBPCADp 430
EURGBPp 192
USDCADp -1.5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52.22 NZD
Peor transacción: -44 NZD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +26.59 NZD
Pérdidas máximas consecutivas: -222.34 NZD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.10 03:22
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AltoFollowing2
999 USD al mes
-21%
0
0
USD
586
NZD
95
0%
487
64%
87%
0.92
-0.39
NZD
67%
1:200
Copiar

