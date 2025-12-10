- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
487
Negociações com lucro:
313 (64.27%)
Negociações com perda:
174 (35.73%)
Melhor negociação:
52.22 NZD
Pior negociação:
-44.30 NZD
Lucro bruto:
2 192.52 NZD (127 585 pips)
Perda bruta:
-2 381.30 NZD (140 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (26.59 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
119.05 NZD (11)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
86.91%
Depósito máximo carregado:
15.81%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
222 (45.59%)
Negociações curtas:
265 (54.41%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.39 NZD
Lucro médio:
7.00 NZD
Perda média:
-13.69 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-222.34 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-222.34 NZD (22)
Crescimento mensal:
13.32%
Previsão anual:
161.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
538.24 NZD
Máximo:
611.80 NZD (66.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.94% (614.08 NZD)
Pelo Capital Líquido:
9.70% (53.79 NZD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|116
|EURCHFp
|87
|GBPNZDp
|71
|GBPAUDp
|49
|UK100
|38
|NZDCADp
|36
|EURCADp
|30
|AUS200
|30
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADp
|-13
|EURCHFp
|-36
|GBPNZDp
|19
|GBPAUDp
|-75
|UK100
|92
|NZDCADp
|-17
|EURCADp
|-21
|AUS200
|-31
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|21
|GBPCADp
|1
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|-49
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADp
|-8
|EURCHFp
|-2K
|GBPNZDp
|-854
|GBPAUDp
|-2.7K
|UK100
|5.2K
|NZDCADp
|-286
|EURCADp
|-5.6K
|AUS200
|-3.2K
|XAUUSDp
|-2.8K
|EURUSDp
|608
|GBPCADp
|430
|EURGBPp
|192
|USDCADp
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +52.22 NZD
Pior negociação: -44 NZD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +26.59 NZD
Máxima perda consecutiva: -222.34 NZD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
