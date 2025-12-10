SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AltoFollowing2
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing2

Michael Ray Wenceslao
0 comentários
95 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 -21%
BlackBullMarkets-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
487
Negociações com lucro:
313 (64.27%)
Negociações com perda:
174 (35.73%)
Melhor negociação:
52.22 NZD
Pior negociação:
-44.30 NZD
Lucro bruto:
2 192.52 NZD (127 585 pips)
Perda bruta:
-2 381.30 NZD (140 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (26.59 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
119.05 NZD (11)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
86.91%
Depósito máximo carregado:
15.81%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
222 (45.59%)
Negociações curtas:
265 (54.41%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.39 NZD
Lucro médio:
7.00 NZD
Perda média:
-13.69 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-222.34 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-222.34 NZD (22)
Crescimento mensal:
13.32%
Previsão anual:
161.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
538.24 NZD
Máximo:
611.80 NZD (66.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.94% (614.08 NZD)
Pelo Capital Líquido:
9.70% (53.79 NZD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADp 116
EURCHFp 87
GBPNZDp 71
GBPAUDp 49
UK100 38
NZDCADp 36
EURCADp 30
AUS200 30
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADp -13
EURCHFp -36
GBPNZDp 19
GBPAUDp -75
UK100 92
NZDCADp -17
EURCADp -21
AUS200 -31
XAUUSDp -43
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADp -8
EURCHFp -2K
GBPNZDp -854
GBPAUDp -2.7K
UK100 5.2K
NZDCADp -286
EURCADp -5.6K
AUS200 -3.2K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 608
GBPCADp 430
EURGBPp 192
USDCADp -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.22 NZD
Pior negociação: -44 NZD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +26.59 NZD
Máxima perda consecutiva: -222.34 NZD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.10 03:22
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AltoFollowing2
999 USD por mês
-21%
0
0
USD
586
NZD
95
0%
487
64%
87%
0.92
-0.39
NZD
67%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.