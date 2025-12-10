SegnaliSezioni
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing2

Michael Ray Wenceslao
0 recensioni
93 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 -27%
BlackBullMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
474
Profit Trade:
304 (64.13%)
Loss Trade:
170 (35.86%)
Best Trade:
52.22 NZD
Worst Trade:
-44.30 NZD
Profitto lordo:
2 094.07 NZD (122 600 pips)
Perdita lorda:
-2 329.56 NZD (138 736 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (26.59 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
119.05 NZD (11)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
217 (45.78%)
Short Trade:
257 (54.22%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.50 NZD
Profitto medio:
6.89 NZD
Perdita media:
-13.70 NZD
Massime perdite consecutive:
22 (-222.34 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-222.34 NZD (22)
Crescita mensile:
9.88%
Previsione annuale:
119.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
538.24 NZD
Massimale:
611.80 NZD (66.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.94% (614.08 NZD)
Per equità:
2.75% (14.81 NZD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADp 115
EURCHFp 85
GBPNZDp 69
GBPAUDp 48
NZDCADp 36
UK100 36
EURCADp 29
AUS200 29
XAUUSDp 12
EURUSDp 5
GBPCADp 5
EURGBPp 3
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADp -22
EURCHFp -23
GBPNZDp -1
GBPAUDp -79
NZDCADp -17
UK100 70
EURCADp -29
AUS200 -38
XAUUSDp -43
EURUSDp 44
GBPCADp 5
EURGBPp -3
USDCADp -49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADp -312
EURCHFp -1.6K
GBPNZDp -2.4K
GBPAUDp -3.1K
NZDCADp -286
UK100 4K
EURCADp -6K
AUS200 -4.0K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 1.2K
GBPCADp 854
EURGBPp -144
USDCADp -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.22 NZD
Worst Trade: -44 NZD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +26.59 NZD
Massima perdita consecutiva: -222.34 NZD

Non ci sono recensioni
2025.12.10 03:22
A large drawdown may occur on the account again
