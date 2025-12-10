- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
474
Profit Trade:
304 (64.13%)
Loss Trade:
170 (35.86%)
Best Trade:
52.22 NZD
Worst Trade:
-44.30 NZD
Profitto lordo:
2 094.07 NZD (122 600 pips)
Perdita lorda:
-2 329.56 NZD (138 736 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (26.59 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
119.05 NZD (11)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
217 (45.78%)
Short Trade:
257 (54.22%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.50 NZD
Profitto medio:
6.89 NZD
Perdita media:
-13.70 NZD
Massime perdite consecutive:
22 (-222.34 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-222.34 NZD (22)
Crescita mensile:
9.88%
Previsione annuale:
119.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
538.24 NZD
Massimale:
611.80 NZD (66.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.94% (614.08 NZD)
Per equità:
2.75% (14.81 NZD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|115
|EURCHFp
|85
|GBPNZDp
|69
|GBPAUDp
|48
|NZDCADp
|36
|UK100
|36
|EURCADp
|29
|AUS200
|29
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|5
|GBPCADp
|5
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADp
|-22
|EURCHFp
|-23
|GBPNZDp
|-1
|GBPAUDp
|-79
|NZDCADp
|-17
|UK100
|70
|EURCADp
|-29
|AUS200
|-38
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|44
|GBPCADp
|5
|EURGBPp
|-3
|USDCADp
|-49
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADp
|-312
|EURCHFp
|-1.6K
|GBPNZDp
|-2.4K
|GBPAUDp
|-3.1K
|NZDCADp
|-286
|UK100
|4K
|EURCADp
|-6K
|AUS200
|-4.0K
|XAUUSDp
|-2.8K
|EURUSDp
|1.2K
|GBPCADp
|854
|EURGBPp
|-144
|USDCADp
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.22 NZD
Worst Trade: -44 NZD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +26.59 NZD
Massima perdita consecutiva: -222.34 NZD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-27%
0
0
USD
USD
539
NZD
NZD
93
0%
474
64%
100%
0.89
-0.50
NZD
NZD
67%
1:200