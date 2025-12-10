СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AltoFollowing2
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing2

Michael Ray Wenceslao
0 отзывов
95 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 -21%
BlackBullMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
487
Прибыльных трейдов:
313 (64.27%)
Убыточных трейдов:
174 (35.73%)
Лучший трейд:
52.22 NZD
Худший трейд:
-44.30 NZD
Общая прибыль:
2 192.52 NZD (127 585 pips)
Общий убыток:
-2 381.30 NZD (140 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (26.59 NZD)
Макс. прибыль в серии:
119.05 NZD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
84.49%
Макс. загрузка депозита:
15.81%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
222 (45.59%)
Коротких трейдов:
265 (54.41%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.39 NZD
Средняя прибыль:
7.00 NZD
Средний убыток:
-13.69 NZD
Макс. серия проигрышей:
22 (-222.34 NZD)
Макс. убыток в серии:
-222.34 NZD (22)
Прирост в месяц:
13.32%
Годовой прогноз:
161.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
538.24 NZD
Максимальная:
611.80 NZD (66.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.94% (614.08 NZD)
По эквити:
9.70% (53.79 NZD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADp 116
EURCHFp 87
GBPNZDp 71
GBPAUDp 49
UK100 38
NZDCADp 36
EURCADp 30
AUS200 30
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADp -13
EURCHFp -36
GBPNZDp 19
GBPAUDp -75
UK100 92
NZDCADp -17
EURCADp -21
AUS200 -31
XAUUSDp -43
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADp -8
EURCHFp -2K
GBPNZDp -854
GBPAUDp -2.7K
UK100 5.2K
NZDCADp -286
EURCADp -5.6K
AUS200 -3.2K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 608
GBPCADp 430
EURGBPp 192
USDCADp -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.22 NZD
Худший трейд: -44 NZD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +26.59 NZD
Макс. убыток в серии: -222.34 NZD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.10 03:22
A large drawdown may occur on the account again
