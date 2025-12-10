- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
487
Прибыльных трейдов:
313 (64.27%)
Убыточных трейдов:
174 (35.73%)
Лучший трейд:
52.22 NZD
Худший трейд:
-44.30 NZD
Общая прибыль:
2 192.52 NZD (127 585 pips)
Общий убыток:
-2 381.30 NZD (140 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (26.59 NZD)
Макс. прибыль в серии:
119.05 NZD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
84.49%
Макс. загрузка депозита:
15.81%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
222 (45.59%)
Коротких трейдов:
265 (54.41%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.39 NZD
Средняя прибыль:
7.00 NZD
Средний убыток:
-13.69 NZD
Макс. серия проигрышей:
22 (-222.34 NZD)
Макс. убыток в серии:
-222.34 NZD (22)
Прирост в месяц:
13.32%
Годовой прогноз:
161.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
538.24 NZD
Максимальная:
611.80 NZD (66.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.94% (614.08 NZD)
По эквити:
9.70% (53.79 NZD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|116
|EURCHFp
|87
|GBPNZDp
|71
|GBPAUDp
|49
|UK100
|38
|NZDCADp
|36
|EURCADp
|30
|AUS200
|30
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADp
|-13
|EURCHFp
|-36
|GBPNZDp
|19
|GBPAUDp
|-75
|UK100
|92
|NZDCADp
|-17
|EURCADp
|-21
|AUS200
|-31
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|21
|GBPCADp
|1
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|-49
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADp
|-8
|EURCHFp
|-2K
|GBPNZDp
|-854
|GBPAUDp
|-2.7K
|UK100
|5.2K
|NZDCADp
|-286
|EURCADp
|-5.6K
|AUS200
|-3.2K
|XAUUSDp
|-2.8K
|EURUSDp
|608
|GBPCADp
|430
|EURGBPp
|192
|USDCADp
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.22 NZD
Худший трейд: -44 NZD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +26.59 NZD
Макс. убыток в серии: -222.34 NZD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-21%
0
0
USD
USD
586
NZD
NZD
95
0%
487
64%
84%
0.92
-0.39
NZD
NZD
67%
1:200