Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing2

Michael Ray Wenceslao
0 avis
93 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 -27%
BlackBullMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
474
Bénéfice trades:
304 (64.13%)
Perte trades:
170 (35.86%)
Meilleure transaction:
52.22 NZD
Pire transaction:
-44.30 NZD
Bénéfice brut:
2 094.07 NZD (122 600 pips)
Perte brute:
-2 329.56 NZD (138 736 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (26.59 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
119.05 NZD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.29%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
217 (45.78%)
Courts trades:
257 (54.22%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.50 NZD
Bénéfice moyen:
6.89 NZD
Perte moyenne:
-13.70 NZD
Pertes consécutives maximales:
22 (-222.34 NZD)
Perte consécutive maximale:
-222.34 NZD (22)
Croissance mensuelle:
9.88%
Prévision annuelle:
119.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
538.24 NZD
Maximal:
611.80 NZD (66.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.94% (614.08 NZD)
Par fonds propres:
2.75% (14.81 NZD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADp 115
EURCHFp 85
GBPNZDp 69
GBPAUDp 48
NZDCADp 36
UK100 36
EURCADp 29
AUS200 29
XAUUSDp 12
EURUSDp 5
GBPCADp 5
EURGBPp 3
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADp -22
EURCHFp -23
GBPNZDp -1
GBPAUDp -79
NZDCADp -17
UK100 70
EURCADp -29
AUS200 -38
XAUUSDp -43
EURUSDp 44
GBPCADp 5
EURGBPp -3
USDCADp -49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADp -312
EURCHFp -1.6K
GBPNZDp -2.4K
GBPAUDp -3.1K
NZDCADp -286
UK100 4K
EURCADp -6K
AUS200 -4.0K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 1.2K
GBPCADp 854
EURGBPp -144
USDCADp -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.22 NZD
Pire transaction: -44 NZD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +26.59 NZD
Perte consécutive maximale: -222.34 NZD

Aucun avis
2025.12.10 03:22
A large drawdown may occur on the account again
