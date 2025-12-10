シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AltoFollowing2
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing2

Michael Ray Wenceslao
レビュー0件
95週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -21%
BlackBullMarkets-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
487
利益トレード:
313 (64.27%)
損失トレード:
174 (35.73%)
ベストトレード:
52.22 NZD
最悪のトレード:
-44.30 NZD
総利益:
2 192.52 NZD (127 585 pips)
総損失:
-2 381.30 NZD (140 055 pips)
最大連続の勝ち:
16 (26.59 NZD)
最大連続利益:
119.05 NZD (11)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
86.91%
最大入金額:
15.81%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
222 (45.59%)
短いトレード:
265 (54.41%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.39 NZD
平均利益:
7.00 NZD
平均損失:
-13.69 NZD
最大連続の負け:
22 (-222.34 NZD)
最大連続損失:
-222.34 NZD (22)
月間成長:
13.32%
年間予想:
161.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
538.24 NZD
最大の:
611.80 NZD (66.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.94% (614.08 NZD)
エクイティによる:
9.70% (53.79 NZD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCADp 116
EURCHFp 87
GBPNZDp 71
GBPAUDp 49
UK100 38
NZDCADp 36
EURCADp 30
AUS200 30
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCADp -13
EURCHFp -36
GBPNZDp 19
GBPAUDp -75
UK100 92
NZDCADp -17
EURCADp -21
AUS200 -31
XAUUSDp -43
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCADp -8
EURCHFp -2K
GBPNZDp -854
GBPAUDp -2.7K
UK100 5.2K
NZDCADp -286
EURCADp -5.6K
AUS200 -3.2K
XAUUSDp -2.8K
EURUSDp 608
GBPCADp 430
EURGBPp 192
USDCADp -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +52.22 NZD
最悪のトレード: -44 NZD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +26.59 NZD
最大連続損失: -222.34 NZD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.10 03:22
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AltoFollowing2
999 USD/月
-21%
0
0
USD
586
NZD
95
0%
487
64%
87%
0.92
-0.39
NZD
67%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください