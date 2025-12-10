- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
487
利益トレード:
313 (64.27%)
損失トレード:
174 (35.73%)
ベストトレード:
52.22 NZD
最悪のトレード:
-44.30 NZD
総利益:
2 192.52 NZD (127 585 pips)
総損失:
-2 381.30 NZD (140 055 pips)
最大連続の勝ち:
16 (26.59 NZD)
最大連続利益:
119.05 NZD (11)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
86.91%
最大入金額:
15.81%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
222 (45.59%)
短いトレード:
265 (54.41%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.39 NZD
平均利益:
7.00 NZD
平均損失:
-13.69 NZD
最大連続の負け:
22 (-222.34 NZD)
最大連続損失:
-222.34 NZD (22)
月間成長:
13.32%
年間予想:
161.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
538.24 NZD
最大の:
611.80 NZD (66.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.94% (614.08 NZD)
エクイティによる:
9.70% (53.79 NZD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|116
|EURCHFp
|87
|GBPNZDp
|71
|GBPAUDp
|49
|UK100
|38
|NZDCADp
|36
|EURCADp
|30
|AUS200
|30
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADp
|-13
|EURCHFp
|-36
|GBPNZDp
|19
|GBPAUDp
|-75
|UK100
|92
|NZDCADp
|-17
|EURCADp
|-21
|AUS200
|-31
|XAUUSDp
|-43
|EURUSDp
|21
|GBPCADp
|1
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|-49
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADp
|-8
|EURCHFp
|-2K
|GBPNZDp
|-854
|GBPAUDp
|-2.7K
|UK100
|5.2K
|NZDCADp
|-286
|EURCADp
|-5.6K
|AUS200
|-3.2K
|XAUUSDp
|-2.8K
|EURUSDp
|608
|GBPCADp
|430
|EURGBPp
|192
|USDCADp
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.22 NZD
最悪のトレード: -44 NZD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +26.59 NZD
最大連続損失: -222.34 NZD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
-21%
0
0
USD
USD
586
NZD
NZD
95
0%
487
64%
87%
0.92
-0.39
NZD
NZD
67%
1:200