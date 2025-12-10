시그널섹션
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing1

Michael Ray Wenceslao
0 리뷰
안정성
108
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
661
이익 거래:
446 (67.47%)
손실 거래:
215 (32.53%)
최고의 거래:
53.03 NZD
최악의 거래:
-43.30 NZD
총 수익:
3 045.75 NZD (180 468 pips)
총 손실:
-3 218.76 NZD (178 278 pips)
연속 최대 이익:
20 (46.94 NZD)
연속 최대 이익:
136.07 NZD (18)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
71.82%
최대 입금량:
7.38%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.30
롱(주식매수):
303 (45.84%)
숏(주식차입매도):
358 (54.16%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.26 NZD
평균 이익:
6.83 NZD
평균 손실:
-14.97 NZD
연속 최대 손실:
19 (-303.49 NZD)
연속 최대 손실:
-303.49 NZD (19)
월별 성장률:
-10.08%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
68%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
359.92 NZD
최대한의:
584.08 NZD (18.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.24% (193.77 NZD)
자본금별:
9.20% (73.68 NZD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCADp 184
GBPNZDp 141
EURCHFp 115
NZDCADp 67
GBPAUDp 55
AUS200 23
UK100 22
XAUUSDp 18
EURCADp 18
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCADp 145
GBPNZDp 78
EURCHFp -152
NZDCADp -123
GBPAUDp -29
AUS200 -4
UK100 25
XAUUSDp -88
EURCADp 38
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCADp 16K
GBPNZDp 3.9K
EURCHFp -8.4K
NZDCADp -6.9K
GBPAUDp 555
AUS200 1
UK100 1.2K
XAUUSDp -6.1K
EURCADp 2.1K
EURUSDp 607
GBPCADp 437
EURGBPp 185
USDCADp -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +53.03 NZD
최악의 거래: -43 NZD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +46.94 NZD
연속 최대 손실: -303.49 NZD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.10 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AltoFollowing1
월별 30 USD
0%
0
0
USD
733
NZD
108
68%
661
67%
72%
0.94
-0.26
NZD
21%
1:500
