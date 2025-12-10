СигналыРазделы
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing1

Michael Ray Wenceslao
0 отзывов
Надежность
106 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 14%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
652
Прибыльных трейдов:
444 (68.09%)
Убыточных трейдов:
208 (31.90%)
Лучший трейд:
53.03 NZD
Худший трейд:
-43.30 NZD
Общая прибыль:
3 039.23 NZD (179 925 pips)
Общий убыток:
-3 110.33 NZD (173 635 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (46.94 NZD)
Макс. прибыль в серии:
136.07 NZD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
84.49%
Макс. загрузка депозита:
6.79%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
303 (46.47%)
Коротких трейдов:
349 (53.53%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.11 NZD
Средняя прибыль:
6.85 NZD
Средний убыток:
-14.95 NZD
Макс. серия проигрышей:
19 (-303.49 NZD)
Макс. убыток в серии:
-303.49 NZD (19)
Прирост в месяц:
9.04%
Годовой прогноз:
109.73%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
359.92 NZD
Максимальная:
584.08 NZD (18.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.24% (193.77 NZD)
По эквити:
6.70% (53.85 NZD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADp 179
GBPNZDp 141
EURCHFp 115
NZDCADp 67
GBPAUDp 55
AUS200 21
UK100 20
XAUUSDp 18
EURCADp 18
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADp 198
GBPNZDp 78
EURCHFp -152
NZDCADp -123
GBPAUDp -29
AUS200 -5
UK100 52
XAUUSDp -88
EURCADp 38
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADp 19K
GBPNZDp 3.9K
EURCHFp -8.4K
NZDCADp -6.9K
GBPAUDp 555
AUS200 -4
UK100 2.7K
XAUUSDp -6.1K
EURCADp 2.1K
EURUSDp 607
GBPCADp 437
EURGBPp 185
USDCADp -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.03 NZD
Худший трейд: -43 NZD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +46.94 NZD
Макс. убыток в серии: -303.49 NZD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.10 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.