- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
652
Прибыльных трейдов:
444 (68.09%)
Убыточных трейдов:
208 (31.90%)
Лучший трейд:
53.03 NZD
Худший трейд:
-43.30 NZD
Общая прибыль:
3 039.23 NZD (179 925 pips)
Общий убыток:
-3 110.33 NZD (173 635 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (46.94 NZD)
Макс. прибыль в серии:
136.07 NZD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
84.49%
Макс. загрузка депозита:
6.79%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
303 (46.47%)
Коротких трейдов:
349 (53.53%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.11 NZD
Средняя прибыль:
6.85 NZD
Средний убыток:
-14.95 NZD
Макс. серия проигрышей:
19 (-303.49 NZD)
Макс. убыток в серии:
-303.49 NZD (19)
Прирост в месяц:
9.04%
Годовой прогноз:
109.73%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
359.92 NZD
Максимальная:
584.08 NZD (18.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.24% (193.77 NZD)
По эквити:
6.70% (53.85 NZD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|179
|GBPNZDp
|141
|EURCHFp
|115
|NZDCADp
|67
|GBPAUDp
|55
|AUS200
|21
|UK100
|20
|XAUUSDp
|18
|EURCADp
|18
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADp
|198
|GBPNZDp
|78
|EURCHFp
|-152
|NZDCADp
|-123
|GBPAUDp
|-29
|AUS200
|-5
|UK100
|52
|XAUUSDp
|-88
|EURCADp
|38
|EURUSDp
|21
|GBPCADp
|1
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|-49
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADp
|19K
|GBPNZDp
|3.9K
|EURCHFp
|-8.4K
|NZDCADp
|-6.9K
|GBPAUDp
|555
|AUS200
|-4
|UK100
|2.7K
|XAUUSDp
|-6.1K
|EURCADp
|2.1K
|EURUSDp
|607
|GBPCADp
|437
|EURGBPp
|185
|USDCADp
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.03 NZD
Худший трейд: -43 NZD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +46.94 NZD
Макс. убыток в серии: -303.49 NZD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
835
NZD
NZD
106
69%
652
68%
84%
0.97
-0.11
NZD
NZD
21%
1:500