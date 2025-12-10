- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
652
盈利交易:
444 (68.09%)
亏损交易:
208 (31.90%)
最好交易:
53.03 NZD
最差交易:
-43.30 NZD
毛利:
3 039.23 NZD (179 925 pips)
毛利亏损:
-3 110.33 NZD (173 635 pips)
最大连续赢利:
20 (46.94 NZD)
最大连续盈利:
136.07 NZD (18)
夏普比率:
0.00
交易活动:
85.80%
最大入金加载:
6.79%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.12
长期交易:
303 (46.47%)
短期交易:
349 (53.53%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.11 NZD
平均利润:
6.85 NZD
平均损失:
-14.95 NZD
最大连续失误:
19 (-303.49 NZD)
最大连续亏损:
-303.49 NZD (19)
每月增长:
9.04%
年度预测:
109.73%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
359.92 NZD
最大值:
584.08 NZD (18.12%)
相对跌幅:
结余:
21.24% (193.77 NZD)
净值:
6.70% (53.85 NZD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|179
|GBPNZDp
|141
|EURCHFp
|115
|NZDCADp
|67
|GBPAUDp
|55
|AUS200
|21
|UK100
|20
|XAUUSDp
|18
|EURCADp
|18
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADp
|198
|GBPNZDp
|78
|EURCHFp
|-152
|NZDCADp
|-123
|GBPAUDp
|-29
|AUS200
|-5
|UK100
|52
|XAUUSDp
|-88
|EURCADp
|38
|EURUSDp
|21
|GBPCADp
|1
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|-49
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADp
|19K
|GBPNZDp
|3.9K
|EURCHFp
|-8.4K
|NZDCADp
|-6.9K
|GBPAUDp
|555
|AUS200
|-4
|UK100
|2.7K
|XAUUSDp
|-6.1K
|EURCADp
|2.1K
|EURUSDp
|607
|GBPCADp
|437
|EURGBPp
|185
|USDCADp
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.03 NZD
最差交易: -43 NZD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +46.94 NZD
最大连续亏损: -303.49 NZD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
14%
0
0
USD
USD
835
NZD
NZD
106
69%
652
68%
86%
0.97
-0.11
NZD
NZD
21%
1:500