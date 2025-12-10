信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AltoFollowing1
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing1

Michael Ray Wenceslao
0条评论
可靠性
106
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2023 14%
BlackBullMarkets-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
652
盈利交易:
444 (68.09%)
亏损交易:
208 (31.90%)
最好交易:
53.03 NZD
最差交易:
-43.30 NZD
毛利:
3 039.23 NZD (179 925 pips)
毛利亏损:
-3 110.33 NZD (173 635 pips)
最大连续赢利:
20 (46.94 NZD)
最大连续盈利:
136.07 NZD (18)
夏普比率:
0.00
交易活动:
85.80%
最大入金加载:
6.79%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.12
长期交易:
303 (46.47%)
短期交易:
349 (53.53%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.11 NZD
平均利润:
6.85 NZD
平均损失:
-14.95 NZD
最大连续失误:
19 (-303.49 NZD)
最大连续亏损:
-303.49 NZD (19)
每月增长:
9.04%
年度预测:
109.73%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
359.92 NZD
最大值:
584.08 NZD (18.12%)
相对跌幅:
结余:
21.24% (193.77 NZD)
净值:
6.70% (53.85 NZD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCADp 179
GBPNZDp 141
EURCHFp 115
NZDCADp 67
GBPAUDp 55
AUS200 21
UK100 20
XAUUSDp 18
EURCADp 18
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCADp 198
GBPNZDp 78
EURCHFp -152
NZDCADp -123
GBPAUDp -29
AUS200 -5
UK100 52
XAUUSDp -88
EURCADp 38
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCADp 19K
GBPNZDp 3.9K
EURCHFp -8.4K
NZDCADp -6.9K
GBPAUDp 555
AUS200 -4
UK100 2.7K
XAUUSDp -6.1K
EURCADp 2.1K
EURUSDp 607
GBPCADp 437
EURGBPp 185
USDCADp -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +53.03 NZD
最差交易: -43 NZD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +46.94 NZD
最大连续亏损: -303.49 NZD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.10 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AltoFollowing1
每月999 USD
14%
0
0
USD
835
NZD
106
69%
652
68%
86%
0.97
-0.11
NZD
21%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载