Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing1

Michael Ray Wenceslao
レビュー0件
信頼性
106週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 14%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
652
利益トレード:
444 (68.09%)
損失トレード:
208 (31.90%)
ベストトレード:
53.03 NZD
最悪のトレード:
-43.30 NZD
総利益:
3 039.23 NZD (179 925 pips)
総損失:
-3 110.33 NZD (173 635 pips)
最大連続の勝ち:
20 (46.94 NZD)
最大連続利益:
136.07 NZD (18)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
86.91%
最大入金額:
6.79%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.12
長いトレード:
303 (46.47%)
短いトレード:
349 (53.53%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.11 NZD
平均利益:
6.85 NZD
平均損失:
-14.95 NZD
最大連続の負け:
19 (-303.49 NZD)
最大連続損失:
-303.49 NZD (19)
月間成長:
9.04%
年間予想:
109.73%
アルゴリズム取引:
69%
残高によるドローダウン:
絶対:
359.92 NZD
最大の:
584.08 NZD (18.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.24% (193.77 NZD)
エクイティによる:
6.70% (53.85 NZD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCADp 179
GBPNZDp 141
EURCHFp 115
NZDCADp 67
GBPAUDp 55
AUS200 21
UK100 20
XAUUSDp 18
EURCADp 18
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCADp 198
GBPNZDp 78
EURCHFp -152
NZDCADp -123
GBPAUDp -29
AUS200 -5
UK100 52
XAUUSDp -88
EURCADp 38
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCADp 19K
GBPNZDp 3.9K
EURCHFp -8.4K
NZDCADp -6.9K
GBPAUDp 555
AUS200 -4
UK100 2.7K
XAUUSDp -6.1K
EURCADp 2.1K
EURUSDp 607
GBPCADp 437
EURGBPp 185
USDCADp -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +53.03 NZD
最悪のトレード: -43 NZD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +46.94 NZD
最大連続損失: -303.49 NZD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.10 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください