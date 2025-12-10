- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
652
Negociações com lucro:
444 (68.09%)
Negociações com perda:
208 (31.90%)
Melhor negociação:
53.03 NZD
Pior negociação:
-43.30 NZD
Lucro bruto:
3 039.23 NZD (179 925 pips)
Perda bruta:
-3 110.33 NZD (173 635 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (46.94 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
136.07 NZD (18)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
86.91%
Depósito máximo carregado:
6.79%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
303 (46.47%)
Negociações curtas:
349 (53.53%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.11 NZD
Lucro médio:
6.85 NZD
Perda média:
-14.95 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-303.49 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-303.49 NZD (19)
Crescimento mensal:
9.04%
Previsão anual:
109.73%
Algotrading:
69%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
359.92 NZD
Máximo:
584.08 NZD (18.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.24% (193.77 NZD)
Pelo Capital Líquido:
6.70% (53.85 NZD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|179
|GBPNZDp
|141
|EURCHFp
|115
|NZDCADp
|67
|GBPAUDp
|55
|AUS200
|21
|UK100
|20
|XAUUSDp
|18
|EURCADp
|18
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADp
|198
|GBPNZDp
|78
|EURCHFp
|-152
|NZDCADp
|-123
|GBPAUDp
|-29
|AUS200
|-5
|UK100
|52
|XAUUSDp
|-88
|EURCADp
|38
|EURUSDp
|21
|GBPCADp
|1
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|-49
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADp
|19K
|GBPNZDp
|3.9K
|EURCHFp
|-8.4K
|NZDCADp
|-6.9K
|GBPAUDp
|555
|AUS200
|-4
|UK100
|2.7K
|XAUUSDp
|-6.1K
|EURCADp
|2.1K
|EURUSDp
|607
|GBPCADp
|437
|EURGBPp
|185
|USDCADp
|-1.5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +53.03 NZD
Pior negociação: -43 NZD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +46.94 NZD
Máxima perda consecutiva: -303.49 NZD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
