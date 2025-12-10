SinaisSeções
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing1

Michael Ray Wenceslao
0 comentários
Confiabilidade
106 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2023 14%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
652
Negociações com lucro:
444 (68.09%)
Negociações com perda:
208 (31.90%)
Melhor negociação:
53.03 NZD
Pior negociação:
-43.30 NZD
Lucro bruto:
3 039.23 NZD (179 925 pips)
Perda bruta:
-3 110.33 NZD (173 635 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (46.94 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
136.07 NZD (18)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
86.91%
Depósito máximo carregado:
6.79%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
303 (46.47%)
Negociações curtas:
349 (53.53%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.11 NZD
Lucro médio:
6.85 NZD
Perda média:
-14.95 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-303.49 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-303.49 NZD (19)
Crescimento mensal:
9.04%
Previsão anual:
109.73%
Algotrading:
69%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
359.92 NZD
Máximo:
584.08 NZD (18.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.24% (193.77 NZD)
Pelo Capital Líquido:
6.70% (53.85 NZD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADp 179
GBPNZDp 141
EURCHFp 115
NZDCADp 67
GBPAUDp 55
AUS200 21
UK100 20
XAUUSDp 18
EURCADp 18
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADp 198
GBPNZDp 78
EURCHFp -152
NZDCADp -123
GBPAUDp -29
AUS200 -5
UK100 52
XAUUSDp -88
EURCADp 38
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADp 19K
GBPNZDp 3.9K
EURCHFp -8.4K
NZDCADp -6.9K
GBPAUDp 555
AUS200 -4
UK100 2.7K
XAUUSDp -6.1K
EURCADp 2.1K
EURUSDp 607
GBPCADp 437
EURGBPp 185
USDCADp -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.03 NZD
Pior negociação: -43 NZD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +46.94 NZD
Máxima perda consecutiva: -303.49 NZD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.10 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
