SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AltoFollowing1
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing1

Michael Ray Wenceslao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
107 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 14%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
654
Gewinntrades:
445 (68.04%)
Verlusttrades:
209 (31.96%)
Bester Trade:
53.03 NZD
Schlechtester Trade:
-43.30 NZD
Bruttoprofit:
3 044.93 NZD (180 403 pips)
Bruttoverlust:
-3 115.48 NZD (174 108 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (46.94 NZD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
136.07 NZD (18)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
86.91%
Max deposit load:
6.79%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.12
Long-Positionen:
303 (46.33%)
Short-Positionen:
351 (53.67%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.11 NZD
Durchschnittlicher Profit:
6.84 NZD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.91 NZD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-303.49 NZD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-303.49 NZD (19)
Wachstum pro Monat :
3.49%
Jahresprognose:
42.32%
Algo-Trading:
69%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
359.92 NZD
Maximaler:
584.08 NZD (18.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.24% (193.77 NZD)
Kapital:
6.70% (53.85 NZD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADp 179
GBPNZDp 141
EURCHFp 115
NZDCADp 67
GBPAUDp 55
AUS200 23
UK100 20
XAUUSDp 18
EURCADp 18
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADp 198
GBPNZDp 78
EURCHFp -152
NZDCADp -123
GBPAUDp -29
AUS200 -4
UK100 52
XAUUSDp -88
EURCADp 38
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADp 19K
GBPNZDp 3.9K
EURCHFp -8.4K
NZDCADp -6.9K
GBPAUDp 555
AUS200 1
UK100 2.7K
XAUUSDp -6.1K
EURCADp 2.1K
EURUSDp 607
GBPCADp 437
EURGBPp 185
USDCADp -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +53.03 NZD
Schlechtester Trade: -43 NZD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.94 NZD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -303.49 NZD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.10 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AltoFollowing1
999 USD pro Monat
14%
0
0
USD
836
NZD
107
69%
654
68%
87%
0.97
-0.11
NZD
21%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.