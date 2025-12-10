- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
639
Profit Trade:
435 (68.07%)
Loss Trade:
204 (31.92%)
Best Trade:
53.03 NZD
Worst Trade:
-43.30 NZD
Profitto lordo:
2 940.96 NZD (174 951 pips)
Perdita lorda:
-3 058.64 NZD (172 318 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (46.94 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
136.07 NZD (18)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.06%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
298 (46.64%)
Short Trade:
341 (53.36%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.18 NZD
Profitto medio:
6.76 NZD
Perdita media:
-14.99 NZD
Massime perdite consecutive:
19 (-303.49 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-303.49 NZD (19)
Crescita mensile:
6.65%
Previsione annuale:
80.74%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.92 NZD
Massimale:
584.08 NZD (18.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.24% (193.77 NZD)
Per equità:
1.89% (14.87 NZD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|178
|GBPNZDp
|139
|EURCHFp
|113
|NZDCADp
|67
|GBPAUDp
|54
|AUS200
|20
|XAUUSDp
|18
|UK100
|18
|EURCADp
|17
|EURUSDp
|5
|GBPCADp
|5
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADp
|189
|GBPNZDp
|57
|EURCHFp
|-139
|NZDCADp
|-123
|GBPAUDp
|-33
|AUS200
|-12
|XAUUSDp
|-88
|UK100
|30
|EURCADp
|30
|EURUSDp
|44
|GBPCADp
|5
|EURGBPp
|-3
|USDCADp
|-49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADp
|18K
|GBPNZDp
|2.4K
|EURCHFp
|-8.1K
|NZDCADp
|-6.9K
|GBPAUDp
|140
|AUS200
|-762
|XAUUSDp
|-6.1K
|UK100
|1.5K
|EURCADp
|1.6K
|EURUSDp
|1.2K
|GBPCADp
|861
|EURGBPp
|-144
|USDCADp
|-1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
8%
0
0
USD
USD
788
NZD
NZD
104
71%
639
68%
100%
0.96
-0.18
NZD
NZD
21%
1:500