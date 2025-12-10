SegnaliSezioni
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing1

Michael Ray Wenceslao
0 recensioni
Affidabilità
104 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 8%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
639
Profit Trade:
435 (68.07%)
Loss Trade:
204 (31.92%)
Best Trade:
53.03 NZD
Worst Trade:
-43.30 NZD
Profitto lordo:
2 940.96 NZD (174 951 pips)
Perdita lorda:
-3 058.64 NZD (172 318 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (46.94 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
136.07 NZD (18)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.06%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
298 (46.64%)
Short Trade:
341 (53.36%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.18 NZD
Profitto medio:
6.76 NZD
Perdita media:
-14.99 NZD
Massime perdite consecutive:
19 (-303.49 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-303.49 NZD (19)
Crescita mensile:
6.65%
Previsione annuale:
80.74%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.92 NZD
Massimale:
584.08 NZD (18.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.24% (193.77 NZD)
Per equità:
1.89% (14.87 NZD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADp 178
GBPNZDp 139
EURCHFp 113
NZDCADp 67
GBPAUDp 54
AUS200 20
XAUUSDp 18
UK100 18
EURCADp 17
EURUSDp 5
GBPCADp 5
EURGBPp 3
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADp 189
GBPNZDp 57
EURCHFp -139
NZDCADp -123
GBPAUDp -33
AUS200 -12
XAUUSDp -88
UK100 30
EURCADp 30
EURUSDp 44
GBPCADp 5
EURGBPp -3
USDCADp -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADp 18K
GBPNZDp 2.4K
EURCHFp -8.1K
NZDCADp -6.9K
GBPAUDp 140
AUS200 -762
XAUUSDp -6.1K
UK100 1.5K
EURCADp 1.6K
EURUSDp 1.2K
GBPCADp 861
EURGBPp -144
USDCADp -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.03 NZD
Worst Trade: -43 NZD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +46.94 NZD
Massima perdita consecutiva: -303.49 NZD

2025.12.10 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
