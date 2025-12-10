SignauxSections
Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing1

Michael Ray Wenceslao
0 avis
Fiabilité
104 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2023 8%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
639
Bénéfice trades:
435 (68.07%)
Perte trades:
204 (31.92%)
Meilleure transaction:
53.03 NZD
Pire transaction:
-43.30 NZD
Bénéfice brut:
2 940.96 NZD (174 951 pips)
Perte brute:
-3 058.64 NZD (172 318 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (46.94 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
136.07 NZD (18)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.06%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
298 (46.64%)
Courts trades:
341 (53.36%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.18 NZD
Bénéfice moyen:
6.76 NZD
Perte moyenne:
-14.99 NZD
Pertes consécutives maximales:
19 (-303.49 NZD)
Perte consécutive maximale:
-303.49 NZD (19)
Croissance mensuelle:
6.65%
Prévision annuelle:
80.74%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
359.92 NZD
Maximal:
584.08 NZD (18.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.24% (193.77 NZD)
Par fonds propres:
1.89% (14.87 NZD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADp 178
GBPNZDp 139
EURCHFp 113
NZDCADp 67
GBPAUDp 54
AUS200 20
XAUUSDp 18
UK100 18
EURCADp 17
EURUSDp 5
GBPCADp 5
EURGBPp 3
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADp 189
GBPNZDp 57
EURCHFp -139
NZDCADp -123
GBPAUDp -33
AUS200 -12
XAUUSDp -88
UK100 30
EURCADp 30
EURUSDp 44
GBPCADp 5
EURGBPp -3
USDCADp -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADp 18K
GBPNZDp 2.4K
EURCHFp -8.1K
NZDCADp -6.9K
GBPAUDp 140
AUS200 -762
XAUUSDp -6.1K
UK100 1.5K
EURCADp 1.6K
EURUSDp 1.2K
GBPCADp 861
EURGBPp -144
USDCADp -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.03 NZD
Pire transaction: -43 NZD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +46.94 NZD
Perte consécutive maximale: -303.49 NZD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.10 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
