- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
639
Bénéfice trades:
435 (68.07%)
Perte trades:
204 (31.92%)
Meilleure transaction:
53.03 NZD
Pire transaction:
-43.30 NZD
Bénéfice brut:
2 940.96 NZD (174 951 pips)
Perte brute:
-3 058.64 NZD (172 318 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (46.94 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
136.07 NZD (18)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.06%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
298 (46.64%)
Courts trades:
341 (53.36%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.18 NZD
Bénéfice moyen:
6.76 NZD
Perte moyenne:
-14.99 NZD
Pertes consécutives maximales:
19 (-303.49 NZD)
Perte consécutive maximale:
-303.49 NZD (19)
Croissance mensuelle:
6.65%
Prévision annuelle:
80.74%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
359.92 NZD
Maximal:
584.08 NZD (18.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.24% (193.77 NZD)
Par fonds propres:
1.89% (14.87 NZD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|178
|GBPNZDp
|139
|EURCHFp
|113
|NZDCADp
|67
|GBPAUDp
|54
|AUS200
|20
|XAUUSDp
|18
|UK100
|18
|EURCADp
|17
|EURUSDp
|5
|GBPCADp
|5
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCADp
|189
|GBPNZDp
|57
|EURCHFp
|-139
|NZDCADp
|-123
|GBPAUDp
|-33
|AUS200
|-12
|XAUUSDp
|-88
|UK100
|30
|EURCADp
|30
|EURUSDp
|44
|GBPCADp
|5
|EURGBPp
|-3
|USDCADp
|-49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCADp
|18K
|GBPNZDp
|2.4K
|EURCHFp
|-8.1K
|NZDCADp
|-6.9K
|GBPAUDp
|140
|AUS200
|-762
|XAUUSDp
|-6.1K
|UK100
|1.5K
|EURCADp
|1.6K
|EURUSDp
|1.2K
|GBPCADp
|861
|EURGBPp
|-144
|USDCADp
|-1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +53.03 NZD
Pire transaction: -43 NZD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +46.94 NZD
Perte consécutive maximale: -303.49 NZD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
8%
0
0
USD
USD
788
NZD
NZD
104
71%
639
68%
100%
0.96
-0.18
NZD
NZD
21%
1:500