Michael Ray Wenceslao

AltoFollowing1

Michael Ray Wenceslao
0 comentarios
Fiabilidad
106 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 14%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
652
Transacciones Rentables:
444 (68.09%)
Transacciones Irrentables:
208 (31.90%)
Mejor transacción:
53.03 NZD
Peor transacción:
-43.30 NZD
Beneficio Bruto:
3 039.23 NZD (179 925 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 110.33 NZD (173 635 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (46.94 NZD)
Beneficio máximo consecutivo:
136.07 NZD (18)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
86.91%
Carga máxima del depósito:
6.79%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
303 (46.47%)
Transacciones Cortas:
349 (53.53%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.11 NZD
Beneficio medio:
6.85 NZD
Pérdidas medias:
-14.95 NZD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-303.49 NZD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-303.49 NZD (19)
Crecimiento al mes:
9.04%
Pronóstico anual:
109.73%
Trading algorítmico:
69%
Reducción de balance:
Absoluto:
359.92 NZD
Máxima:
584.08 NZD (18.12%)
Reducción relativa:
De balance:
21.24% (193.77 NZD)
De fondos:
6.70% (53.85 NZD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADp 179
GBPNZDp 141
EURCHFp 115
NZDCADp 67
GBPAUDp 55
AUS200 21
UK100 20
XAUUSDp 18
EURCADp 18
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADp 198
GBPNZDp 78
EURCHFp -152
NZDCADp -123
GBPAUDp -29
AUS200 -5
UK100 52
XAUUSDp -88
EURCADp 38
EURUSDp 21
GBPCADp 1
EURGBPp 3
USDCADp -49
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADp 19K
GBPNZDp 3.9K
EURCHFp -8.4K
NZDCADp -6.9K
GBPAUDp 555
AUS200 -4
UK100 2.7K
XAUUSDp -6.1K
EURCADp 2.1K
EURUSDp 607
GBPCADp 437
EURGBPp 185
USDCADp -1.5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +53.03 NZD
Peor transacción: -43 NZD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +46.94 NZD
Pérdidas máximas consecutivas: -303.49 NZD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.10 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
