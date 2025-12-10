- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
652
Transacciones Rentables:
444 (68.09%)
Transacciones Irrentables:
208 (31.90%)
Mejor transacción:
53.03 NZD
Peor transacción:
-43.30 NZD
Beneficio Bruto:
3 039.23 NZD (179 925 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 110.33 NZD (173 635 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (46.94 NZD)
Beneficio máximo consecutivo:
136.07 NZD (18)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
86.91%
Carga máxima del depósito:
6.79%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.12
Transacciones Largas:
303 (46.47%)
Transacciones Cortas:
349 (53.53%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.11 NZD
Beneficio medio:
6.85 NZD
Pérdidas medias:
-14.95 NZD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-303.49 NZD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-303.49 NZD (19)
Crecimiento al mes:
9.04%
Pronóstico anual:
109.73%
Trading algorítmico:
69%
Reducción de balance:
Absoluto:
359.92 NZD
Máxima:
584.08 NZD (18.12%)
Reducción relativa:
De balance:
21.24% (193.77 NZD)
De fondos:
6.70% (53.85 NZD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|179
|GBPNZDp
|141
|EURCHFp
|115
|NZDCADp
|67
|GBPAUDp
|55
|AUS200
|21
|UK100
|20
|XAUUSDp
|18
|EURCADp
|18
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADp
|198
|GBPNZDp
|78
|EURCHFp
|-152
|NZDCADp
|-123
|GBPAUDp
|-29
|AUS200
|-5
|UK100
|52
|XAUUSDp
|-88
|EURCADp
|38
|EURUSDp
|21
|GBPCADp
|1
|EURGBPp
|3
|USDCADp
|-49
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADp
|19K
|GBPNZDp
|3.9K
|EURCHFp
|-8.4K
|NZDCADp
|-6.9K
|GBPAUDp
|555
|AUS200
|-4
|UK100
|2.7K
|XAUUSDp
|-6.1K
|EURCADp
|2.1K
|EURUSDp
|607
|GBPCADp
|437
|EURGBPp
|185
|USDCADp
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +53.03 NZD
Peor transacción: -43 NZD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +46.94 NZD
Pérdidas máximas consecutivas: -303.49 NZD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
14%
0
0
USD
USD
835
NZD
NZD
106
69%
652
68%
87%
0.97
-0.11
NZD
NZD
21%
1:500