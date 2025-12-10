SignaleKategorien
Michael Ray Wenceslao

X2AltoPeakBlackbull

Michael Ray Wenceslao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
110 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 2%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
607
Gewinntrades:
407 (67.05%)
Verlusttrades:
200 (32.95%)
Bester Trade:
104.52 NZD
Schlechtester Trade:
-86.60 NZD
Bruttoprofit:
4 884.46 NZD (163 206 pips)
Bruttoverlust:
-4 971.20 NZD (163 582 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (53.08 NZD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
237.75 NZD (11)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
86.91%
Max deposit load:
4.28%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
273 (44.98%)
Short-Positionen:
334 (55.02%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 NZD
Durchschnittlicher Profit:
12.00 NZD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.86 NZD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-444.86 NZD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-444.86 NZD (22)
Wachstum pro Monat :
2.77%
Jahresprognose:
33.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
785.38 NZD
Maximaler:
999.00 NZD (70.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.33% (999.57 NZD)
Kapital:
4.20% (107.59 NZD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADp 154
EURCHFp 118
GBPNZDp 95
GBPAUDp 59
UK100 44
NZDCADp 40
EURCADp 35
AUS200 32
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADp 50
EURCHFp -66
GBPNZDp 99
GBPAUDp -155
UK100 198
NZDCADp 18
EURCADp -15
AUS200 -62
XAUUSDp -87
EURUSDp 41
GBPCADp 2
EURGBPp 6
USDCADp -97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADp 7.2K
EURCHFp -2.2K
GBPNZDp 3K
GBPAUDp -4.7K
UK100 5.5K
NZDCADp 1.1K
EURCADp -3.9K
AUS200 -3.2K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 608
GBPCADp 436
EURGBPp 188
USDCADp -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +104.52 NZD
Schlechtester Trade: -87 NZD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.08 NZD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -444.86 NZD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 759 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
X2AltoPeakBlackbull
999 USD pro Monat
2%
0
0
USD
2.6K
NZD
110
0%
607
67%
87%
0.98
-0.14
NZD
36%
1:500
