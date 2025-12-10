- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
605
Прибыльных трейдов:
406 (67.10%)
Убыточных трейдов:
199 (32.89%)
Лучший трейд:
104.52 NZD
Худший трейд:
-86.60 NZD
Общая прибыль:
4 873.06 NZD (162 728 pips)
Общий убыток:
-4 960.90 NZD (163 109 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (53.08 NZD)
Макс. прибыль в серии:
237.75 NZD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
84.49%
Макс. загрузка депозита:
4.28%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
273 (45.12%)
Коротких трейдов:
332 (54.88%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.15 NZD
Средняя прибыль:
12.00 NZD
Средний убыток:
-24.93 NZD
Макс. серия проигрышей:
22 (-444.86 NZD)
Макс. убыток в серии:
-444.86 NZD (22)
Прирост в месяц:
5.36%
Годовой прогноз:
64.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
785.38 NZD
Максимальная:
999.00 NZD (70.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.33% (999.57 NZD)
По эквити:
4.20% (107.59 NZD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|154
|EURCHFp
|118
|GBPNZDp
|95
|GBPAUDp
|59
|UK100
|44
|NZDCADp
|40
|EURCADp
|35
|AUS200
|30
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADp
|50
|EURCHFp
|-66
|GBPNZDp
|99
|GBPAUDp
|-155
|UK100
|198
|NZDCADp
|18
|EURCADp
|-15
|AUS200
|-63
|XAUUSDp
|-87
|EURUSDp
|41
|GBPCADp
|2
|EURGBPp
|6
|USDCADp
|-97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADp
|7.2K
|EURCHFp
|-2.2K
|GBPNZDp
|3K
|GBPAUDp
|-4.7K
|UK100
|5.5K
|NZDCADp
|1.1K
|EURCADp
|-3.9K
|AUS200
|-3.2K
|XAUUSDp
|-2.9K
|EURUSDp
|608
|GBPCADp
|436
|EURGBPp
|188
|USDCADp
|-1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.52 NZD
Худший трейд: -87 NZD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +53.08 NZD
Макс. убыток в серии: -444.86 NZD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
2.6K
NZD
NZD
109
0%
605
67%
84%
0.98
-0.15
NZD
NZD
36%
1:500