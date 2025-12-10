СигналыРазделы
Michael Ray Wenceslao

X2AltoPeakBlackbull

Michael Ray Wenceslao
0 отзывов
Надежность
109 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2023 2%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
605
Прибыльных трейдов:
406 (67.10%)
Убыточных трейдов:
199 (32.89%)
Лучший трейд:
104.52 NZD
Худший трейд:
-86.60 NZD
Общая прибыль:
4 873.06 NZD (162 728 pips)
Общий убыток:
-4 960.90 NZD (163 109 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (53.08 NZD)
Макс. прибыль в серии:
237.75 NZD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
84.49%
Макс. загрузка депозита:
4.28%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
273 (45.12%)
Коротких трейдов:
332 (54.88%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.15 NZD
Средняя прибыль:
12.00 NZD
Средний убыток:
-24.93 NZD
Макс. серия проигрышей:
22 (-444.86 NZD)
Макс. убыток в серии:
-444.86 NZD (22)
Прирост в месяц:
5.36%
Годовой прогноз:
64.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
785.38 NZD
Максимальная:
999.00 NZD (70.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.33% (999.57 NZD)
По эквити:
4.20% (107.59 NZD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADp 154
EURCHFp 118
GBPNZDp 95
GBPAUDp 59
UK100 44
NZDCADp 40
EURCADp 35
AUS200 30
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADp 50
EURCHFp -66
GBPNZDp 99
GBPAUDp -155
UK100 198
NZDCADp 18
EURCADp -15
AUS200 -63
XAUUSDp -87
EURUSDp 41
GBPCADp 2
EURGBPp 6
USDCADp -97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADp 7.2K
EURCHFp -2.2K
GBPNZDp 3K
GBPAUDp -4.7K
UK100 5.5K
NZDCADp 1.1K
EURCADp -3.9K
AUS200 -3.2K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 608
GBPCADp 436
EURGBPp 188
USDCADp -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.52 NZD
Худший трейд: -87 NZD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +53.08 NZD
Макс. убыток в серии: -444.86 NZD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 759 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
