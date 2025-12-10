- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
605
Negociações com lucro:
406 (67.10%)
Negociações com perda:
199 (32.89%)
Melhor negociação:
104.52 NZD
Pior negociação:
-86.60 NZD
Lucro bruto:
4 873.06 NZD (162 728 pips)
Perda bruta:
-4 960.90 NZD (163 109 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (53.08 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
237.75 NZD (11)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
86.91%
Depósito máximo carregado:
4.28%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.09
Negociações longas:
273 (45.12%)
Negociações curtas:
332 (54.88%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.15 NZD
Lucro médio:
12.00 NZD
Perda média:
-24.93 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-444.86 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-444.86 NZD (22)
Crescimento mensal:
5.36%
Previsão anual:
64.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
785.38 NZD
Máximo:
999.00 NZD (70.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.33% (999.57 NZD)
Pelo Capital Líquido:
4.20% (107.59 NZD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|154
|EURCHFp
|118
|GBPNZDp
|95
|GBPAUDp
|59
|UK100
|44
|NZDCADp
|40
|EURCADp
|35
|AUS200
|30
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADp
|50
|EURCHFp
|-66
|GBPNZDp
|99
|GBPAUDp
|-155
|UK100
|198
|NZDCADp
|18
|EURCADp
|-15
|AUS200
|-63
|XAUUSDp
|-87
|EURUSDp
|41
|GBPCADp
|2
|EURGBPp
|6
|USDCADp
|-97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADp
|7.2K
|EURCHFp
|-2.2K
|GBPNZDp
|3K
|GBPAUDp
|-4.7K
|UK100
|5.5K
|NZDCADp
|1.1K
|EURCADp
|-3.9K
|AUS200
|-3.2K
|XAUUSDp
|-2.9K
|EURUSDp
|608
|GBPCADp
|436
|EURGBPp
|188
|USDCADp
|-1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +104.52 NZD
Pior negociação: -87 NZD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +53.08 NZD
Máxima perda consecutiva: -444.86 NZD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
2.6K
NZD
NZD
109
0%
605
67%
87%
0.98
-0.15
NZD
NZD
36%
1:500