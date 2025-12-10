SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / X2AltoPeakBlackbull
Michael Ray Wenceslao

X2AltoPeakBlackbull

Michael Ray Wenceslao
0 comentários
Confiabilidade
109 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2023 2%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
605
Negociações com lucro:
406 (67.10%)
Negociações com perda:
199 (32.89%)
Melhor negociação:
104.52 NZD
Pior negociação:
-86.60 NZD
Lucro bruto:
4 873.06 NZD (162 728 pips)
Perda bruta:
-4 960.90 NZD (163 109 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (53.08 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
237.75 NZD (11)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
86.91%
Depósito máximo carregado:
4.28%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.09
Negociações longas:
273 (45.12%)
Negociações curtas:
332 (54.88%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.15 NZD
Lucro médio:
12.00 NZD
Perda média:
-24.93 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-444.86 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-444.86 NZD (22)
Crescimento mensal:
5.36%
Previsão anual:
64.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
785.38 NZD
Máximo:
999.00 NZD (70.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.33% (999.57 NZD)
Pelo Capital Líquido:
4.20% (107.59 NZD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADp 154
EURCHFp 118
GBPNZDp 95
GBPAUDp 59
UK100 44
NZDCADp 40
EURCADp 35
AUS200 30
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADp 50
EURCHFp -66
GBPNZDp 99
GBPAUDp -155
UK100 198
NZDCADp 18
EURCADp -15
AUS200 -63
XAUUSDp -87
EURUSDp 41
GBPCADp 2
EURGBPp 6
USDCADp -97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADp 7.2K
EURCHFp -2.2K
GBPNZDp 3K
GBPAUDp -4.7K
UK100 5.5K
NZDCADp 1.1K
EURCADp -3.9K
AUS200 -3.2K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 608
GBPCADp 436
EURGBPp 188
USDCADp -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +104.52 NZD
Pior negociação: -87 NZD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +53.08 NZD
Máxima perda consecutiva: -444.86 NZD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 759 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
X2AltoPeakBlackbull
999 USD por mês
2%
0
0
USD
2.6K
NZD
109
0%
605
67%
87%
0.98
-0.15
NZD
36%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.