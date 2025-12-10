SegnaliSezioni
Michael Ray Wenceslao

X2AltoPeakBlackbull

Michael Ray Wenceslao
0 recensioni
108 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2023 -0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
594
Profit Trade:
399 (67.17%)
Loss Trade:
195 (32.83%)
Best Trade:
104.52 NZD
Worst Trade:
-86.60 NZD
Profitto lordo:
4 712.16 NZD (158 665 pips)
Perdita lorda:
-4 857.47 NZD (161 790 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (53.08 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
237.75 NZD (11)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.89%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
269 (45.29%)
Short Trade:
325 (54.71%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.24 NZD
Profitto medio:
11.81 NZD
Perdita media:
-24.91 NZD
Massime perdite consecutive:
22 (-444.86 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-444.86 NZD (22)
Crescita mensile:
5.25%
Previsione annuale:
63.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
785.38 NZD
Massimale:
999.00 NZD (70.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.33% (999.57 NZD)
Per equità:
2.13% (54.61 NZD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADp 153
EURCHFp 116
GBPNZDp 93
GBPAUDp 59
UK100 42
NZDCADp 40
EURCADp 35
AUS200 29
XAUUSDp 12
EURUSDp 5
GBPCADp 5
EURGBPp 3
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADp 36
EURCHFp -39
GBPNZDp 58
GBPAUDp -155
UK100 153
NZDCADp 18
EURCADp -15
AUS200 -77
XAUUSDp -87
EURUSDp 88
GBPCADp 10
EURGBPp -6
USDCADp -97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADp 7K
EURCHFp -1.9K
GBPNZDp 1.4K
GBPAUDp -4.7K
UK100 4.3K
NZDCADp 1.1K
EURCADp -3.9K
AUS200 -4K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 1.2K
GBPCADp 860
EURGBPp -143
USDCADp -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.52 NZD
Worst Trade: -87 NZD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +53.08 NZD
Massima perdita consecutiva: -444.86 NZD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.10 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
