Michael Ray Wenceslao

X2AltoPeakBlackbull

Michael Ray Wenceslao
0 리뷰
112
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
614
이익 거래:
408 (66.44%)
손실 거래:
206 (33.55%)
최고의 거래:
104.52 NZD
최악의 거래:
-86.60 NZD
총 수익:
4 886.02 NZD (163 268 pips)
총 손실:
-5 177.88 NZD (167 755 pips)
연속 최대 이익:
16 (53.08 NZD)
연속 최대 이익:
237.75 NZD (11)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
71.89%
최대 입금량:
4.61%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
273 (44.46%)
숏(주식차입매도):
341 (55.54%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.48 NZD
평균 이익:
11.98 NZD
평균 손실:
-25.14 NZD
연속 최대 손실:
22 (-444.86 NZD)
연속 최대 손실:
-444.86 NZD (22)
월별 성장률:
-6.55%
연간 예측:
-79.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
785.38 NZD
최대한의:
999.00 NZD (70.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.33% (999.57 NZD)
자본금별:
5.77% (147.40 NZD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCADp 159
EURCHFp 118
GBPNZDp 95
GBPAUDp 59
UK100 46
NZDCADp 40
EURCADp 35
AUS200 32
XAUUSDp 12
EURUSDp 6
GBPCADp 6
EURGBPp 4
USDCADp 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCADp -57
EURCHFp -66
GBPNZDp 99
GBPAUDp -155
UK100 144
NZDCADp 18
EURCADp -15
AUS200 -62
XAUUSDp -87
EURUSDp 41
GBPCADp 2
EURGBPp 6
USDCADp -97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCADp 4.6K
EURCHFp -2.2K
GBPNZDp 3K
GBPAUDp -4.7K
UK100 4K
NZDCADp 1.1K
EURCADp -3.9K
AUS200 -3.2K
XAUUSDp -2.9K
EURUSDp 608
GBPCADp 436
EURGBPp 188
USDCADp -1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +104.52 NZD
최악의 거래: -87 NZD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +53.08 NZD
연속 최대 손실: -444.86 NZD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.06 11:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 759 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 03:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 03:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 03:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 02:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 02:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
