- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
605
利益トレード:
406 (67.10%)
損失トレード:
199 (32.89%)
ベストトレード:
104.52 NZD
最悪のトレード:
-86.60 NZD
総利益:
4 873.06 NZD (162 728 pips)
総損失:
-4 960.90 NZD (163 109 pips)
最大連続の勝ち:
16 (53.08 NZD)
最大連続利益:
237.75 NZD (11)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
86.91%
最大入金額:
4.28%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.09
長いトレード:
273 (45.12%)
短いトレード:
332 (54.88%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.15 NZD
平均利益:
12.00 NZD
平均損失:
-24.93 NZD
最大連続の負け:
22 (-444.86 NZD)
最大連続損失:
-444.86 NZD (22)
月間成長:
5.36%
年間予想:
64.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
785.38 NZD
最大の:
999.00 NZD (70.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.33% (999.57 NZD)
エクイティによる:
4.20% (107.59 NZD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|154
|EURCHFp
|118
|GBPNZDp
|95
|GBPAUDp
|59
|UK100
|44
|NZDCADp
|40
|EURCADp
|35
|AUS200
|30
|XAUUSDp
|12
|EURUSDp
|6
|GBPCADp
|6
|EURGBPp
|4
|USDCADp
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADp
|50
|EURCHFp
|-66
|GBPNZDp
|99
|GBPAUDp
|-155
|UK100
|198
|NZDCADp
|18
|EURCADp
|-15
|AUS200
|-63
|XAUUSDp
|-87
|EURUSDp
|41
|GBPCADp
|2
|EURGBPp
|6
|USDCADp
|-97
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADp
|7.2K
|EURCHFp
|-2.2K
|GBPNZDp
|3K
|GBPAUDp
|-4.7K
|UK100
|5.5K
|NZDCADp
|1.1K
|EURCADp
|-3.9K
|AUS200
|-3.2K
|XAUUSDp
|-2.9K
|EURUSDp
|608
|GBPCADp
|436
|EURGBPp
|188
|USDCADp
|-1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.52 NZD
最悪のトレード: -87 NZD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +53.08 NZD
最大連続損失: -444.86 NZD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
